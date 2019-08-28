تفاصيل جلسة النجم الساحلي مع الأهلي بسبب كوليبالي

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

سليماني كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق، الأهلي. وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي مليونا و436 ألف دولار عقابا على هروبه من القلعة الحمراء في شهر أبريل 2017. وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، إن مهدي العجيمي مدير الكرة، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول أزمة كوليبالي، وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيا للعودة إلى مباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي: "سنتوصل لاتفاق مع الأهلي يرضي جميع الأطراف، لدينا ثقة كاملة بحل الأزمة مع الفريق المصري في ظل العلاقة القوية به، ونتمنى أن نلعب مجددا ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا". وخضع سليمان كوليبالي، في مايو الماضي، لعملية جراحية على مستوى الأربطة المتقاطعة "الرباط

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي: "سنتوصل لاتفاق مع الأهلي يرضي جميع الأطراف، لدينا ثقة كاملة بحل الأزمة مع الفريق المصري في ظل العلاقة القوية به، ونتمنى أن نلعب مجددا ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".



وخضع سليمان كوليبالي، في مايو الماضي، لعملية جراحية على مستوى الأربطة المتقاطعة "الرباط الصليبي" تحت إشراف جلال دحمان، طبيب النجم الساحلي.



وكان النجم الساحلي انتدب سليمان كوليبالي صاحب الـ24 عامًا بعقد يمتد لـ4 مواسم، ورافقت عملية الانتداب ضجة كبيرة بعد دخول الأهلي فى الخط، مطالبا بالحصول على المبلغ الذي ألزم به "فيفا" اللاعب الإيفواري.

