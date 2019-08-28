رياضة

تفاصيل جلسة النجم الساحلي مع الأهلي بسبب كوليبالي

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق، الأهلي. وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي مليونا و436 ألف دولار عقابا على هروبه من القلعة الحمراء في شهر أبريل 2017. وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، إن مهدي العجيمي مدير الكرة، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول أزمة كوليبالي، وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيا للعودة إلى مباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي: "سنتوصل لاتفاق مع الأهلي يرضي جميع الأطراف، لدينا ثقة كاملة بحل الأزمة مع الفريق المصري في ظل العلاقة القوية به، ونتمنى أن نلعب مجددا ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا". وخضع سليمان كوليبالي، في مايو الماضي، لعملية جراحية على مستوى الأربطة المتقاطعة "الرباط
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تقنية-الفار

تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
محمود-الخطيب (1)

ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
كهربا-الزمالك (1)

إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب محمود عبد المنعم «كهربا» الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بداعي عدم توثيق عقده الجديد، وقال نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق، في تصريحات متلفزة: "كهربا لاعب كبير ومهم، كنت أتمنى استمراره ولكنه خسر الكثير بسبب الخطوة التي قام بها بالرحيل للبرتغال بهذه الطريقة.. كهربا خسر جماهير الزمالك والتي لا يقدر حبها بثمن، نحن لم نقف في طريقه ووافقنا على إعارته لاتحاد جدة، لكنه اختار الطريقة الخاطئة للرحيل عن النادي الأبيض".
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علي جبر - بيراميدز‎ (2)

المحترفون والدوليون يشعلون موقعة الأهلي وبيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
تدريبات-الأهلى (3)

الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
على-معلول

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
كوليبالي

الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
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