قتل طفلة وسرقها.. قصة الضحية الخامسة لسفاح بني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

المتهم

جريمة جديدة كشفت عنها النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها مع «مصطفى.أ. ع»، 65 عاما المعروف إعلاميا بسفاح النساء ببني سويف، إذ كشفت عن وجود ضحية خامسة لتضاف إلى سجل جرائمه بعد قتله 4 سيدات مسنات أخريات عقب استدراجه لهن وسرقة مصوغاتهن ثم قتلهن. وأدلى المتهم بااعترافات تفاصيل الجريمة الخامسة، إذ استدرج طفلة صغيرة إلى منطقة بعيدة عن سكان القرية واعتدى عليها وقتلها قبل أن يسرق قرطها الذهبي. كان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير، تفاصيل تورط مزارع من بنى سويف، 65 عامًا، في ارتكاب 4 جرائم قتل لسيدات.

شملت قائمة ضحايا السفاح "س. ج." 73 سنة، حيث استدرجها، واعتدى عليها جنسيا ثم كتم أنفاسها، واستولى منها على جوال قمح. قتل "س. م."، 81 سنة، بعدما استدرجها إلى قرية منشأة حيدر، وقتلها خنقا واستولى على قرطها الذهبي، وعثر على جثتها ملقاة بترعة الإبراهيمية بعد فترة من تغيبها. استوقف سيدة تدعى"ف. ي."، 60 سنة،