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انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
ونقل الموقع الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية واستخباراتية، تأكيدات تل أبيب القاطعة خلال الرسالة بأنها لن تتعامل مع تهديدات حزب الله بمنطقين، وأن أي عملية ضد أهداف إسرائيلية مدنية أو عسكرية، ستؤدي إلى "ضربة عسكرية كاسحة ضد حزب الله في لبنان"، بحسب سبوتنيك. التقرير الإسرائيلي، أشار إلى أن "تواجد سلاح الجو
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القدس

غضب بعد حذف «الأراضي الفلسطينية» من موقع الخارجية الأمريكية

بات من الواضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لنسف القضية الفلسطينية، لم تتوقف فقط عند الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيل المحتل، بل ستمد إلى أكثر من ذلك، وفقا لخطة يعلمها هو وحلفائه في تل أبيب.. أحدث هذه الإجراءات كانت حذف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، ما أثار حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية الفلسطينية وخصوصا على المستوى الرسمي، وسط تصريحات أمريكية تقلل من الخطوة، وتؤكد دون توضيحات عدم وجود أي تغير في سياسات واشنطن، مؤخرا.
صحف

صحف سعودية: روحاني يجهد مبادرة باريس واستنفار في غزة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، فتحت عنوان "روحاني يرهن التغيير الإيجابي مع ترامب بمفتاح العقوبات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رهن أمس، التقاط صورة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية غداة تسويق فرنسي لـ"محادثات محتملة" بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجددا إلى ملعب الطرف الآخر، مشددا على أنه "يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية".
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صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
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استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.
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نصر-الله

رويترز: «حزب الله» يخطط لضربة ضد إسرائيل لن تثير حربا

أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يُخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة. وأوردت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل". وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
لبنان

كيف رأى اللبنانيون الصدام العسكري مع إسرائيل؟

بات دخول كل من إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مواجهة عسكرية محتملة، هو أمر مُرجح، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي اتخذها الطرفان في الساعات القليلة الماضية، وبالأخص قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على الحدود اللبنانية. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن المناطق الحدودية هي من بين القطاعات المستهدفة بقوة، حال نشوب صراع عسكري مباشر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على المواقع الحدودية في لبنان.
جيش-الاحتلال

خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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