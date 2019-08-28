انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.

ونقل الموقع الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية واستخباراتية، تأكيدات تل أبيب القاطعة خلال الرسالة بأنها لن تتعامل مع تهديدات حزب الله بمنطقين، وأن أي عملية ضد أهداف إسرائيلية مدنية أو عسكرية، ستؤدي إلى "ضربة عسكرية كاسحة ضد حزب الله في لبنان"، بحسب سبوتنيك. التقرير الإسرائيلي، أشار إلى أن "تواجد سلاح الجو