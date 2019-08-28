انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
ونقل الموقع الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية واستخباراتية، تأكيدات تل أبيب القاطعة خلال الرسالة بأنها لن تتعامل مع تهديدات حزب الله بمنطقين، وأن أي عملية ضد أهداف إسرائيلية مدنية أو عسكرية، ستؤدي إلى "ضربة عسكرية كاسحة ضد حزب الله في لبنان"، بحسب سبوتنيك.
التقرير الإسرائيلي، أشار إلى أن "تواجد سلاح الجو
ونقل الموقع الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية واستخباراتية، تأكيدات تل أبيب القاطعة خلال الرسالة بأنها لن تتعامل مع تهديدات حزب الله بمنطقين، وأن أي عملية ضد أهداف إسرائيلية مدنية أو عسكرية، ستؤدي إلى "ضربة عسكرية كاسحة ضد حزب الله في لبنان"، بحسب سبوتنيك.
التقرير الإسرائيلي، أشار إلى أن "تواجد سلاح الجو على مدار الساعة داخل المجال الجوي اللبناني"، يخل وضعان "لن تضطر فيه تل أبيب للانتظار قبل الرد على إي هجوم لحزب الله حتى لو كان في صورة إطلاق صواريخ"، وأن الرد الإسرائيلي سيكون فوريا، ودون علم بيروت أي أهداف ستقصفها مقاتلات الاحتلال.
ورغم تهديدات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بتوجيع نيران المضادت الأرضية من الآن فصاعدا إلى المقاتلات الإسرائيلية التي تتسلل إلى المجال الجو اللبناني، فإنه "لم يطلق رصاصة واحدة ضدها حتى الآن".
وحددت التقديرات الاستخباراتية الثلاثة أسابيع المقبلة، قبل موعد انتخابات الكنسيت في 17 المقبل، كفترة زمنية متوقع أن يبذل فيها حزب الله جهدا لتوجيه ضربة ضد هدف إسرائيلي.
وأفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يُخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة، وأضاف أحد المصدرين: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت. (للمزيد)