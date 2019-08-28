جريمة

وصول فتاة العياط لجلسة الاستئناف على إخلاء سبيلها

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
محكمة
محكمة
وصلت منذ قليل الطفلة "أميرة" 15 سنة والشهيرة بفتاة العياط، من مقر حبسها، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "العباسية"، لحضور جلسة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات، وحضر جلسة الاستئناف الدكتور حسن شومان ودينا المقدم محاميا الطفلة، كما حضر والدها وعددًا من أقاربها فى انتظار بدء الجلسة.
قالت «أميرة» في تحقيقات النيابة العامة، إنها وفي أثناء تنزهها مع شاب ترتبط به بعلاقة عاطفية بحديقة الحيوان، اختفى منها وسط الزحام وظلت فترة طويلة تبحث عنه واتصلت به هاتفيا عدة مرات، حتى أجابها آخر وأخبرها بأنه عثر على هاتفه وطلب منها الذهاب كى تأخذه،. وأضافت أنها بالفعل ذهبت إليه في المكان
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مرسي يحيي أبناءه من داخل القفص بجلسة «التخابر مع قطر»-3

مد أجل الحكم في «التخابر الكبري» لجلسة 11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى المتهم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد
قطار - أرشيفية

السائق قفز/ السيطرة على حريق بجرار قطار بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة الرئيسية لقطارات الإسماعيلية بمنطقة ميدان عرابي، ولم يسفر ذلك الحريق عن أي إصابات أو وفيات بعد فرار سائق الجرار ومساعده وبعد السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي عربات القطار، حيث تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد اشتعال النيران في أحد جرارات السكة الحديد بمحطة الإسماعيلية الرئيسية بعد تصاعد كثيف للأدخنة.
سفاح -النساء

قتل طفلة وسرقها.. قصة الضحية الخامسة لسفاح بني سويف

جريمة جديدة كشفت عنها النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها مع «مصطفى.أ. ع»، 65 عاما المعروف إعلاميا بسفاح النساء ببني سويف، إذ كشفت عن وجود ضحية خامسة لتضاف إلى سجل جرائمه بعد قتله 4 سيدات مسنات أخريات عقب استدراجه لهن وسرقة مصوغاتهن ثم قتلهن. وأدلى المتهم بااعترافات تفاصيل الجريمة الخامسة، إذ استدرج طفلة صغيرة إلى منطقة بعيدة عن سكان القرية واعتدى عليها وقتلها قبل أن يسرق قرطها الذهبي. كان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير، تفاصيل تورط مزارع من بنى سويف، 65 عامًا، في ارتكاب 4 جرائم قتل لسيدات.
قضية-التخابر

كلاب بوليسية وتشديدات أمنية بـ«طرة» قبل حكم التخابر

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
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محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«اقتحام قسم التبين وحكم الطالبية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
المستشار-شعبان-الشامى

الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
فتاة-العياط

قرار جديد من المحكمة بقضية فتاة العياط

قررت محكمة جنح العياط، تجديد حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معها بتهمة قتل شاب قالت خلال التحقيقات إنه حاول اغتصابها، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس الجاري لنظر تجديد الحبس التالي، وذلك بعد مطالبة دفاعها بإخلاء سبيل الفتاة باعتبارها طفلة لا يجوز حبسها، وعدم وجود خشية من هربها أو تأثيرها على الأدلة، علاوة على اتهام "حبيبها" وصديقه بارتكاب جرائم سرقتها واختطافها والشروع فى قتلها، بما يؤكد صحة روايتها وأنها وقعت ضحية لمحاولة شروع فى اغتصاب.
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