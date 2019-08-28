وصول فتاة العياط لجلسة الاستئناف على إخلاء سبيلها

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

محكمة

وصلت منذ قليل الطفلة "أميرة" 15 سنة والشهيرة بفتاة العياط، من مقر حبسها، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "العباسية"، لحضور جلسة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات، وحضر جلسة الاستئناف الدكتور حسن شومان ودينا المقدم محاميا الطفلة، كما حضر والدها وعددًا من أقاربها فى انتظار بدء الجلسة.

قالت «أميرة» في تحقيقات النيابة العامة، إنها وفي أثناء تنزهها مع شاب ترتبط به بعلاقة عاطفية بحديقة الحيوان، اختفى منها وسط الزحام وظلت فترة طويلة تبحث عنه واتصلت به هاتفيا عدة مرات، حتى أجابها آخر وأخبرها بأنه عثر على هاتفه وطلب منها الذهاب كى تأخذه،. وأضافت أنها بالفعل ذهبت إليه في المكان