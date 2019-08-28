رياضة

برشلونة يحدد موعد تقديم نيمار للجماهير

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب كامب نو، ووفقًا للبرنامج، فإنَّ البارسا يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الخميس، في كامب نو. وأشار إلى أنه كي يتم تقديم اللاعب البرازيلي غدًا، يجب أن تحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء، علمًا بأن آخر التقارير أوضحت الواردة من إسبانيا، أنَّ برشلونة عرض على سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بالإضافة إلى الأموال، للحصول على خدمات نيمار.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه رغم عدم توصل الناديين أمس إلى اتفاق نهائي، لكن هناك تفاؤلًا كبيرًا لدى مسؤولي البارسا بحسم الصفقة. ولجأ بطل الليجا إلى استراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهي الخطة التي توقفت سابقًا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ، وسيواجه
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تقنية-الفار

تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
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ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
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إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب محمود عبد المنعم «كهربا» الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بداعي عدم توثيق عقده الجديد، وقال نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق، في تصريحات متلفزة: "كهربا لاعب كبير ومهم، كنت أتمنى استمراره ولكنه خسر الكثير بسبب الخطوة التي قام بها بالرحيل للبرتغال بهذه الطريقة.. كهربا خسر جماهير الزمالك والتي لا يقدر حبها بثمن، نحن لم نقف في طريقه ووافقنا على إعارته لاتحاد جدة، لكنه اختار الطريقة الخاطئة للرحيل عن النادي الأبيض".
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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سان جيرمان يرفض العرض الأول لبرشلونة لضم نيمار

لا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نجمه البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة لضم النجم البرازيلي، ويبدو أن العملاق الكتالوني لا يجد أي حل في ضم نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، وبدأ بتقدم بعرض لضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد يتيح للعملاق الكتالوني ضم اللاعب بصورة نهائية الصيف المقبل، مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
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