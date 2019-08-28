برشلونة يحدد موعد تقديم نيمار للجماهير

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

نيمار دا سيلفا

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب كامب نو، ووفقًا للبرنامج، فإنَّ البارسا يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الخميس، في كامب نو. وأشار إلى أنه كي يتم تقديم اللاعب البرازيلي غدًا، يجب أن تحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء، علمًا بأن آخر التقارير أوضحت الواردة من إسبانيا، أنَّ برشلونة عرض على سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بالإضافة إلى الأموال، للحصول على خدمات نيمار.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه رغم عدم توصل الناديين أمس إلى اتفاق نهائي، لكن هناك تفاؤلًا كبيرًا لدى مسؤولي البارسا بحسم الصفقة. ولجأ بطل الليجا إلى استراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهي الخطة التي توقفت سابقًا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ، وسيواجه

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه رغم عدم توصل الناديين أمس إلى اتفاق نهائي، لكن هناك تفاؤلًا كبيرًا لدى مسؤولي البارسا بحسم الصفقة.



ولجأ بطل الليجا إلى استراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهي الخطة التي توقفت سابقًا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ، وسيواجه برشلونة أزمة في هذه الصدد، بحسب "موندو ديبورتيفو"، حيث سيكون ملزمًا بإقناع لاعبين أو ثلاثة بالانتقال إلى سان جيرمان.



ورغم ضيق الوقت، وواقع أن مشروع النادي الفرنسي أقل من البلوجرانا، فإنه سيعتمد مسؤولو الأخير على جزئية أن اللاعبين سيحصلون على عروض مالية جيدة، ومساحة أكبر للمشاركة، في باريس.

