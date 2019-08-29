إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

الدهون الصحية والأطعمة النباتية تعد من الأطعمة الأساسية في ريجيم البحر المتوسط، بما في ذلك استهلاك المأكولات البحرية بانتظام والدجاج والبيض ومنتجات الألبان باعتدال
من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
ما هو ريجيم البحر المتوسط؟
يعتمد بشكل كبير على عادات الطعام المتناولة من قبل الأشخاص الذين يعيشون في بلاد قريبة من البحر الأبيض المتوسط، فوفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات والدهون الصحية، إضافة إلى تجنب تناول اللحوم الحمراء
ما هو ريجيم البحر المتوسط؟
يعتمد بشكل كبير على عادات الطعام المتناولة من قبل الأشخاص الذين يعيشون في بلاد قريبة من البحر الأبيض المتوسط، فوفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات والدهون الصحية، إضافة إلى تجنب تناول اللحوم الحمراء والدهون المتحولة، والأطعمة المصنعة مثل الحبوب المحسنة والزيوت المهدرجة، يتميز هذا النظام بعدة فوائد، منها الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وتحقيق توازن بين العناصر الغذائية المتناولة، وبالرغم من أن هذا النوع من الأنظمة الغذائية يعتمد على تناول معدل عالٍ من الدهون، إلا أن من يتبعون هذه الحمية يتناولون كميات أقل من الدهون المتحولة.
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إضافة إلى ذلك، كل من أمراض القلب ومعدلات الوفاة تقل بشكل كبير في دول البحر المتوسط أكثر من أي دولة أخرى، بالرغم من ارتباطه بعوامل أخرى متعلقة بأسلوب الحياة، مثل النشاط البدني، تم البحث عن الفوائد الصحية التي تعود على القلب من النظام الغذائي للبحر المتوسط، حيث وضحت دراسة أجريت على 7400 شخص، أن الالتزام بنظام غذائي يتضمن زيت الزيتون أو المكسرات يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة بنسبة 30% مقارنة بالنظام الغذائي قليل الدسم.
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الأطعمة المتعلقة بريجيم البحر المتوسط
الدهون الصحية والأطعمة النباتية تعد من الأطعمة الأساسية في هذا الريجيم، بما في ذلك استهلاك المأكولات البحرية بانتظام والدجاج والبيض ومنتجات الألبان باعتدال، وما يلي قائمة من الأطعمة الرئيسة التي بجب أن تكثر من تناولها:
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الخضراوات: الخضرراوات الورقية والبروكلي، إضافة إلى القرنبيط والكوسة والجزر والماشروم، كما يوصى بتناول الخضراوات النشوية، على سبيل المثال البطاطا الحلوة من أفضل الخيارات للوصول إلى قمية غذائية عالية.
الفواكه: التفاح والموز والتوت والموالح.
الدهون الصحية: زيت الزيتون والأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور.
الحبوب الكاملة: الأرز البني والشعير والبرغل، وخبز الحبوب الكاملة، إضافة إلى دقيق الشوفان.
البقوليات: الفول والفاصوليا
الأطعمة البحرية: الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السالمون والمحار والرنجة وسرطان البحر.
الأطعمة التي يجب تناولها بكميات معقولة
منتجات الألبان: الزبادي والجبنة واللبن
البيض
الديك الرومي والدجاج
الأطعمة التي يجب تجنبها
1- الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة: الصودا والأيس كريم والحلويات المصنعة.
2- الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون المتحولة: السمن أو المخبوزات المعبأة تجاريًّا.
3- الأطعمة التي تحتوي على الحبوب المحسنة: الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة.
4- الزيوت المهدرجة: زيت فول الصويا.
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