إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

الدهون الصحية والأطعمة النباتية تعد من الأطعمة الأساسية في ريجيم البحر المتوسط، بما في ذلك استهلاك المأكولات البحرية بانتظام والدجاج والبيض ومنتجات الألبان باعتدال

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

ريجيم البحر المتوسط

من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".

ما هو ريجيم البحر المتوسط؟ يعتمد بشكل كبير على عادات الطعام المتناولة من قبل الأشخاص الذين يعيشون في بلاد قريبة من البحر الأبيض المتوسط، فوفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات والدهون الصحية، إضافة إلى تجنب تناول اللحوم الحمراء