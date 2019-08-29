صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

الدهون الصحية والأطعمة النباتية تعد من الأطعمة الأساسية في ريجيم البحر المتوسط، بما في ذلك استهلاك المأكولات البحرية بانتظام والدجاج والبيض ومنتجات الألبان باعتدال
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ريجيم البحر المتوسط
ريجيم البحر المتوسط
من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
ما هو ريجيم البحر المتوسط؟ يعتمد بشكل كبير على عادات الطعام المتناولة من قبل الأشخاص الذين يعيشون في بلاد قريبة من البحر الأبيض المتوسط، فوفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات والدهون الصحية، إضافة إلى تجنب تناول اللحوم الحمراء
اقرأ المزيد
صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
خسارة-الوزن

نظام كيتو يفقد سيدة 33 كجرام من وزنها.. تعرف عليه

سنتحدث كثيرًا عن فقدان الوزن، من أجل الوصول إلى أبسط الطرق في خسارة مزيد من السعرات الحرارية، ومن أهم ما يجب التركيز عليه هو القصص الحياتية المستوحاة من أرض الواقع، أشخاص قرروا التخلص من الدهون المتراكمة، ومن أكثر الأماكن المزعجة فيما يتعلق بالدهون، منطقة البطن، ولكن لا يوجد شيء ليس له حل، استطاعت هذه المرأة أن تفقد من وزنها ما يقرب من 31 كيلو جرام من وزنها خلال اتباع نظام غذائي صحي مع بعض الحيل البسيطة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
صوفي ألين

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org