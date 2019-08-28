السائق قفز/ السيطرة على حريق بجرار قطار بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة الرئيسية لقطارات الإسماعيلية بمنطقة ميدان عرابي، ولم يسفر ذلك الحريق عن أي إصابات أو وفيات بعد فرار سائق الجرار ومساعده وبعد السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي عربات القطار، حيث تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد اشتعال النيران في أحد جرارات السكة الحديد بمحطة الإسماعيلية الرئيسية بعد تصاعد كثيف للأدخنة.

تم إخطار اللواء رفعت خضر مساعد أول الوزير لشرطة النقل والمواصلات، انتقل إلي مكان الواقعة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هيثم سكر رئيس قسم الإطفاء ومعهم ثلاث عربات إطفاء وتم التعامل مع الحريق المندلع بالجرار. ودلت تحريات المباحث على أن الحريق اندلع في الجرار التابع للقطار رقم 598