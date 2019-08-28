جريمة

السائق قفز/ السيطرة على حريق بجرار قطار بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة الرئيسية لقطارات الإسماعيلية بمنطقة ميدان عرابي، ولم يسفر ذلك الحريق عن أي إصابات أو وفيات بعد فرار سائق الجرار ومساعده وبعد السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي عربات القطار، حيث تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد اشتعال النيران في أحد جرارات السكة الحديد بمحطة الإسماعيلية الرئيسية بعد تصاعد كثيف للأدخنة.
تم إخطار اللواء رفعت خضر مساعد أول الوزير لشرطة النقل والمواصلات، انتقل إلي مكان الواقعة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هيثم سكر رئيس قسم الإطفاء ومعهم ثلاث عربات إطفاء وتم التعامل مع الحريق المندلع بالجرار. ودلت تحريات المباحث على أن الحريق اندلع في الجرار التابع للقطار رقم 598
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مرسي يحيي أبناءه من داخل القفص بجلسة «التخابر مع قطر»-3

مد أجل الحكم في «التخابر الكبري» لجلسة 11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى المتهم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد
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وصول فتاة العياط لجلسة الاستئناف على إخلاء سبيلها

وصلت منذ قليل الطفلة "أميرة" 15 سنة والشهيرة بفتاة العياط، من مقر حبسها، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "العباسية"، لحضور جلسة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات، وحضر جلسة الاستئناف الدكتور حسن شومان ودينا المقدم محاميا الطفلة، كما حضر والدها وعددًا من أقاربها فى انتظار بدء الجلسة.
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قتل طفلة وسرقها.. قصة الضحية الخامسة لسفاح بني سويف

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كلاب بوليسية وتشديدات أمنية بـ«طرة» قبل حكم التخابر

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
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حريق

السيطرة على حريق 4 محلات في شارع مصر بالإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية على حريق كبير بأحد أكبر الشوارع التجارية بوسط محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، والذي يضم عددًا كبيرًا من محلات الملابس والاكسسوارات، دون وقوع خسائر في الارواح، إذ تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى شارع مصر الذي يضم محلات ملابس والعديد من الباعة الجائلين ومغلق بسبب الإشغالات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة تدخل السريع إلى مكان الحريق.
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اعتراض وطرد وضرب.. شاب يشعل النار في والده بسبب فتاة

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران في والده، لنشوب مشادة بينهما بسبب اعتراض الأب على وجود فتاة بصحبة نجله بشقة سكنهم، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الشهود، إذ تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بالواقعة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (4)

دوي انفجار وأدخنة.. حريق مطعم ملحق بالحديقة الدولية

أدخنة كثيفة تلاها دوي انفجار هز أرجاء مدينة نصر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة، مما أثار حالة من الفزع بين قاطني الحي الراقي، لا سيما ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار بمحيط الحديقة الدولية، فأسرع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الدفاع المدني من خلال رقم الطوارئ، ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات بالحديقة، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد المطاعم "كافتيريا" ملحقة بالحديقة، وأمكن السيطرة عليه.
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