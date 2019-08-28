جريمة

السائق قفز.. السيطرة على حريق جرار قطار بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة الرئيسية لقطارات الإسماعيلية بمنطقة ميدان عرابي، ولم يسفر ذلك الحريق عن أي إصابات أو وفيات بعد فرار سائق الجرار ومساعده وبعد السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي عربات القطار، حيث تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد اشتعال النيران في أحد جرارات السكة الحديد بمحطة الإسماعيلية الرئيسية بعد تصاعد كثيف للأدخنة.
تم إخطار اللواء رفعت خضر مساعد أول الوزير لشرطة النقل والمواصلات، انتقل إلي مكان الواقعة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هيثم سكر رئيس قسم الإطفاء ومعهم ثلاث عربات إطفاء وتم التعامل مع الحريق المندلع بالجرار. ودلت تحريات المباحث على أن الحريق اندلع في الجرار التابع للقطار رقم 598
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محكمة-ارشفية

وفاة مستشار بجنايات الزقازيق داخل المحكمة

لفظ المستشار محمد محمد ناجي علي، عضو الهيئة بمحكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ أثناء تواجده في الاستراحة الخاصة قبل التوجه إلى قاعة المحكمة لممارسة عمله كعضو يمين بالهيئة، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية، وعندما حاول الحارس إفاقته ظنًا منه أنه نائم، تأكد من وفاته جراء الأزمة التي أودت بحياته، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة احتشاء بعضلة القلب، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
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قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
حبس-متهمه

40 مليون جنيه.. حبس زوجة مستريح السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، برئاسة المستشار العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، حبس "ع. أ" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مشاركة زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، تحت مزاعم توظيف الأموال. وكشفت تحريات الأموال العامة عن أن المتهمة شاركت زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، وقامت بالتستر عليه بعد هروبه. وأضافت التحريات أن المتهمة قامت بإقناع عدد من المواطنين بتجميع كمّ هائل من الأموال، وزعمت قيام زوجها بتوظيفها فى العديد من المشروعات.
جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
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حريق

السيطرة على حريق 4 محلات في شارع مصر بالإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية على حريق كبير بأحد أكبر الشوارع التجارية بوسط محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، والذي يضم عددًا كبيرًا من محلات الملابس والاكسسوارات، دون وقوع خسائر في الارواح، إذ تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى شارع مصر الذي يضم محلات ملابس والعديد من الباعة الجائلين ومغلق بسبب الإشغالات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة تدخل السريع إلى مكان الحريق.
اشعال النار

اعتراض وطرد وضرب.. شاب يشعل النار في والده بسبب فتاة

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران في والده، لنشوب مشادة بينهما بسبب اعتراض الأب على وجود فتاة بصحبة نجله بشقة سكنهم، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الشهود، إذ تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بالواقعة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (4)

دوي انفجار وأدخنة.. حريق مطعم ملحق بالحديقة الدولية

أدخنة كثيفة تلاها دوي انفجار هز أرجاء مدينة نصر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة، مما أثار حالة من الفزع بين قاطني الحي الراقي، لا سيما ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار بمحيط الحديقة الدولية، فأسرع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الدفاع المدني من خلال رقم الطوارئ، ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات بالحديقة، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد المطاعم "كافتيريا" ملحقة بالحديقة، وأمكن السيطرة عليه.
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