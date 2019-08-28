غضب بعد حذف «الأراضي الفلسطينية» من موقع الخارجية الأمريكية

بات من الواضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لنسف القضية الفلسطينية، لم تتوقف فقط عند الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيل المحتل، بل ستمد إلى أكثر من ذلك، وفقا لخطة يعلمها هو وحلفائه في تل أبيب.. أحدث هذه الإجراءات كانت حذف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، ما أثار حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية الفلسطينية وخصوصا على المستوى الرسمي، وسط تصريحات أمريكية تقلل من الخطوة، وتؤكد دون توضيحات عدم وجود أي تغير في سياسات واشنطن، مؤخرا.
ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الارشيف من الموقع الالكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 2009-2017، أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى، بحسب فرانس 24.
وعلقت الحكومة الفلسطينية،
ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الارشيف من الموقع الالكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 2009-2017، أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى، بحسب فرانس 24.
وعلقت الحكومة الفلسطينية، بالإشارة إلى أن هذه الخطوة "تؤكد التحيز الأمريكي تجاه إسرائيل". مشددة على أن هذا التحول "لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، في رد غامض ومقتضب يفتح كثيرا من التأويلات، إنّ "الموقع الإلكتروني للوزراة قيد التحديث، ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا"، لكنّها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجدّدا مدخلا منفصلا للأراضي الفلسطينية.
وشكك مسؤولون فلسطينيون، في إمكانية ألا يكون هناك تعمدا في هذا التغيير، الذي جاء بعد حذف مصطلح "الأراضي المحتلة" في بعض الوثائق الأمريكية، رابطين الخطوة بالآمال التوسعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغبته الشديدة في ضم جزء كبير من الضفة الغربية.
وأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية "لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة، إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين"، مضيفا أن "قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها".
وانتقد دان شابيرو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما، التغيير الذي شهده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، وصفا إيا بـ"الجنون"، إذ كتب على تويتر: "لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان آخر. المصالح الأمريكية تتطلب التعامل معهم، وإسرائيل نفسها لا تزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة".