غضب بعد حذف «الأراضي الفلسطينية» من موقع الخارجية الأمريكية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

القدس

بات من الواضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لنسف القضية الفلسطينية، لم تتوقف فقط عند الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيل المحتل، بل ستمد إلى أكثر من ذلك، وفقا لخطة يعلمها هو وحلفائه في تل أبيب.. أحدث هذه الإجراءات كانت حذف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، ما أثار حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية الفلسطينية وخصوصا على المستوى الرسمي، وسط تصريحات أمريكية تقلل من الخطوة، وتؤكد دون توضيحات عدم وجود أي تغير في سياسات واشنطن، مؤخرا.

ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الارشيف من الموقع الالكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 2009-2017، أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى، بحسب فرانس 24. وعلقت الحكومة الفلسطينية،