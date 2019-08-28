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غضب بعد حذف «الأراضي الفلسطينية» من موقع الخارجية الأمريكية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
القدس
القدس
بات من الواضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لنسف القضية الفلسطينية، لم تتوقف فقط عند الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيل المحتل، بل ستمد إلى أكثر من ذلك، وفقا لخطة يعلمها هو وحلفائه في تل أبيب.. أحدث هذه الإجراءات كانت حذف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، ما أثار حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية الفلسطينية وخصوصا على المستوى الرسمي، وسط تصريحات أمريكية تقلل من الخطوة، وتؤكد دون توضيحات عدم وجود أي تغير في سياسات واشنطن، مؤخرا.
ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الارشيف من الموقع الالكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 2009-2017، أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى، بحسب فرانس 24. وعلقت الحكومة الفلسطينية،
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
صحف

صحف سعودية: روحاني يجهد مبادرة باريس واستنفار في غزة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، فتحت عنوان "روحاني يرهن التغيير الإيجابي مع ترامب بمفتاح العقوبات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رهن أمس، التقاط صورة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية غداة تسويق فرنسي لـ"محادثات محتملة" بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجددا إلى ملعب الطرف الآخر، مشددا على أنه "يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية".
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صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
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استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.
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ترامب: إعلان «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحسب "العربية". واعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، في 7 يوليو الماضي، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
قوات الاحتلال - فلسطين

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
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عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
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