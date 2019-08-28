إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

محمود عبد المنعم «كهربا»

وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب محمود عبد المنعم «كهربا» الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بداعي عدم توثيق عقده الجديد، وقال نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق، في تصريحات متلفزة: "كهربا لاعب كبير ومهم، كنت أتمنى استمراره ولكنه خسر الكثير بسبب الخطوة التي قام بها بالرحيل للبرتغال بهذه الطريقة.. كهربا خسر جماهير الزمالك والتي لا يقدر حبها بثمن، نحن لم نقف في طريقه ووافقنا على إعارته لاتحاد جدة، لكنه اختار الطريقة الخاطئة للرحيل عن النادي الأبيض".

وأشار نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق إلى أن الزمالك لن يقف على محمود عبد المنعم «كهربا» أو غيره من اللاعبين، قائلًا: "مع احترامي الشديد، حسن شحاتة اعتزل وحمادة إمام وغيرهما من الرموز ولم تتوقف انتصارات الزمالك". وقارن عضو مجلس إدارة الزمالك بين موقف محمود عبد المنعم «كهربا»،