رياضة

إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
محمود عبد المنعم «كهربا»
محمود عبد المنعم «كهربا»
وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب محمود عبد المنعم «كهربا» الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بداعي عدم توثيق عقده الجديد، وقال نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق، في تصريحات متلفزة: "كهربا لاعب كبير ومهم، كنت أتمنى استمراره ولكنه خسر الكثير بسبب الخطوة التي قام بها بالرحيل للبرتغال بهذه الطريقة.. كهربا خسر جماهير الزمالك والتي لا يقدر حبها بثمن، نحن لم نقف في طريقه ووافقنا على إعارته لاتحاد جدة، لكنه اختار الطريقة الخاطئة للرحيل عن النادي الأبيض".
وأشار نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق إلى أن الزمالك لن يقف على محمود عبد المنعم «كهربا» أو غيره من اللاعبين، قائلًا: "مع احترامي الشديد، حسن شحاتة اعتزل وحمادة إمام وغيرهما من الرموز ولم تتوقف انتصارات الزمالك". وقارن عضو مجلس إدارة الزمالك بين موقف محمود عبد المنعم «كهربا»،
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تقنية-الفار

تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
محمود-الخطيب (1)

ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
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برشلونة يحدد موعد تقديم نيمار للجماهير

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب كامب نو، ووفقًا للبرنامج، فإنَّ البارسا يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الخميس، في كامب نو. وأشار إلى أنه كي يتم تقديم اللاعب البرازيلي غدًا، يجب أن تحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء، علمًا بأن آخر التقارير أوضحت الواردة من إسبانيا، أنَّ برشلونة عرض على سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بالإضافة إلى الأموال، للحصول على خدمات نيمار.
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الزمالك-وديكيدها‎ (7)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
الزمالك-وديكيدها‎ (3)

الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" أمام ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا. وشهد لقاء الذهاب الذي قاده طارق يحيى انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

نكشف موعد ظهور الزمالك بالزي الجديد

أجل مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الظهور بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى بداية العام المقبل (2020- 2021) بدلا من الموسم الجديد (2019- 2020)، واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على استمرار تعاقده مع الشركة الحالية التي ترعى زي النادي، وذلك بعد إعجاب الجماهير بالتصميمات التي قدمتها الشركة، ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التصميمات الجديدة لشكل الزي الخاص بفريق الكرة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يدخل النادي الأبيض العام الجديد بهذا الزي.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
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