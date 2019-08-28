قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

محكمة- أرشيفية

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.

قالت «أميرة» في تحقيقات النيابة العامة، إنها في أثناء تنزهها مع شاب ترتبط معه بعلاقة عاطفية بحديقة الحيوان، اختفى منها وسط الزحام وظلت فترة طويلة تبحث عنه واتصلت به هاتفيا عدة مرات، حتى أجابها آخر وأخبرها بأنه عثر على هاتفه وطلب منها الذهاب كى تأخذه. وأضافت أنها بالفعل ذهبت إليه في المكان

قالت «أميرة» في تحقيقات النيابة العامة، إنها في أثناء تنزهها مع شاب ترتبط معه بعلاقة عاطفية بحديقة الحيوان، اختفى منها وسط الزحام وظلت فترة طويلة تبحث عنه واتصلت به هاتفيا عدة مرات، حتى أجابها آخر وأخبرها بأنه عثر على هاتفه وطلب منها الذهاب كى تأخذه.



وأضافت أنها بالفعل ذهبت إليه في المكان والموعد المتفق عليهما بإحدى قرى العياط، غير أنه فاجأها بأن الهاتف ليس بحوزته، وأن مالكه حضر وأخذه منه ثم طلب توصيلها إلى الطريق الصحراوي حتى تستقل إحدى السيارات العائدة إلى الفيوم فوافقت، ولكنه تعمق إلى أحد المدقات الجبلية وعرض عليها ممارسة الرذيلة، إلا أنها نهرته ورفضت وطلبت منه إخراجها من المنطقة الجبلية ففاجأها بتهديدها بسكين.



تضيف الفتاة أمام النيابة: «فكرت سريعا في اتقاء شره وعدم مقاومته وما أن اقترب منى حتى طعنته نحو 13 طعنة».







