ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

محمود الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".

وفي ما يخص مجال التدريب، قال ضياء السيد: "العمل في مجال التدريب يحتاج إلى مساندة الإعلام بجانب العلاقات الجيدة مع مسؤولي الأندية". وعن الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، أوضح ضياء السيد أن إهدار اللاعب المغربي للفرص السهلة مع ضياع البطولات، سبب هجوم الجماهير عليه. وواصل نجم النادي الأهلي السابق: