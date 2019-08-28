تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

تحرير:أحمد بركات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

تقنية الفار

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.

وقال عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة عن تطبيق تقنية الفيديو: «من أول ما سألت عنه فور توليا المنصب، كان إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.. ما قيل لي أن المشكلة ليست في التكلفة فقط، ولكن أيضا تتعلق بتدريب الحكام، وهذا الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر». وتابع: «بدأنا العمل

وقال عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة عن تطبيق تقنية الفيديو: «من أول ما سألت عنه فور توليا المنصب، كان إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.. ما قيل لي أن المشكلة ليست في التكلفة فقط، ولكن أيضا تتعلق بتدريب الحكام، وهذا الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر».



وتابع: «بدأنا العمل بداية على ذلك منذ الأربعاء الماضي.. أنا الآن أستلم العمل مما سبقونا لا أبدأ من البداية.. الدور الأول لن يشهد تقنية الفيديو لكن غالبًا قد يتواجد الفار في الدور الثاني، وسيكون ذلك إنجازًا بالنسبة لنا».



وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اقتراحًا يقضي بعقد اجتماعًا مع أندية الدوري الممتاز الـ18 من أجل عرض عليهم تحمل مبلغ 500 ألف دولار، ما يعادل 8 ملايين جنيه تقريبًا من تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.

