مد أجل الحكم في «التخابر الكبري» لجلسة 11 سبتمبر

تحرير:تهامي البنداري ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

التخابر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى المتهم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد

وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف. وانتشرت كلاب البوليسية في محيط معهد أمناء الشرطة، فضلا عن انتشار رجال المباحث السريين، بينما تواصل قوات تأمين المحكمة جهودها لتنظيم عملية دخول