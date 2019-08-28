السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جامعة هيروشيما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.

جاء ذلك خلال لقائه مع ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، في مدينة يوكوهاما، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7). وصرح المتحدث الرسميباسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن رئيس جامعة هيروشيما رحب بالرئيس في اليابان، مستعرضا أنشطة التبادل الطلابي التي تضطلع