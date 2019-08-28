«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

نجيب محفوظ

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.

ويعقب الندوة عرض فيلم "أهل القمة" المأخوذ عن قصة لأديب نوبيل، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج على بدرخان، ويشارك في البطولة سعاد حسني، ونور الشريف، وعزت العلايلي. والعديد من الأفلام الشهيرة أُخذت عن روايات نجيب محفوظ أو كتب السيناريو والحوار لها، ومن أبرزها: "وكالة البلح، ميرامار، اللص والكلاب، لك