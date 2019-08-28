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«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
ويعقب الندوة عرض فيلم "أهل القمة" المأخوذ عن قصة لأديب نوبيل، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج على بدرخان، ويشارك في البطولة سعاد حسني، ونور الشريف، وعزت العلايلي. والعديد من الأفلام الشهيرة أُخذت عن روايات نجيب محفوظ أو كتب السيناريو والحوار لها، ومن أبرزها: "وكالة البلح، ميرامار، اللص والكلاب، لك
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بيت-السنارى

أثر الاحتلال الأمريكي على الأدب العراقي ببيت السناري

يشهد بيت السناري الثقافي بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين" واللقاء هو إحدى حلقات النقاش في المشروع الذى أطلقه مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "ملامح السرد العربي في القرن الحادي والعشرين"، وقد تم الاتفاق مع عدد من النقاد من بلدان عربية مختلفة على إعداد دراسات تحدد أهم ملامح السرد الروائي والقصصي في ذلك العقد الزمني في بلادهم.
محمد-أبو سعدة-رئيس-جهاز-التنسيق-الحضاري

«التنسيق الحضاري» يمثل مصر بمؤتمر «المدن التاريخية»

مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الدولة المصرية، في المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ على المدن التاريخية، والذي يعقد بمدينة "ريزان" بروسيا، وتشارك فيه الدول التي بها مدن مر على تاريخ إنشائها أكثر من 500 عام. وخلال المؤتمر استعرض "أبو سعدة" تاريخ إنشاء مدينة القاهرة التي مر على تشييدها قرابة الـ1050 عاما، عاصرت خلالها حضارات مختلفة، أدت إلى تراكم إرث تراثي ومعماري متميز، ينعكس على شكل المساجد والكنائس حيث تتجاور في دلالة واضحة على تراكم الحضارات.
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مجدي صابر: 60 ألف زائر في أول أسبوع من مهرجان القلعة

قال رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، إن عدد زوار الدورة الـ28 من مهرجان "القلعة للموسيقى والغناء"، تخطى حاجز الـ60 ألف زائر، خلال فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان، وأكد "صابر" أن هذا الرقم يعد نجاحا كبيرا وهاما، لهذا الحدث الثقافي الكبير. وأضاف أن المهرجان يعد متنفسا للشعب المصري وللمواطن البسيط، حيث تنتقل أرقى العروض الفنية، خارج أسوار الأوبرا، إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا الصرح العريق الذي يبهر العالم، نقلا عن أنباء الشرق الأوسط.
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نجيب-محفوظ

أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
رواية-عبث-الأقدار

دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
بهاء-طاهر

«الأب» لبهاء طاهر.. الروتين حتما ينتصر على الأحلام

وجد جيل "كتاب الستينيات" نفسه بين سندان الأسماء الراسخة في المكتبة المصرية والعالمية، كـ"نجيب محفوظ، لويس عوض، يحيى حقي" وإلى آخر القائمة المشرفة، ومطرقة التجاهل الجماهيري والتعامل غير ذي اهتمام من جهات النشر المختلفة من مجلات وملاحق ثقافية، ودور النشر. فمثلا صُبغ لدى العامة بأن الرواية التي تُقرأ يجب أن تكون من كتابة نجيب محفوظ أو بطريقة نجيب محفوظ، أو بقلم توفيق الحكيم أو قدمها طه حسين، ويضاف إلى هذا حالة التشبع الثقافي، الأدبي، الفني، الناتجة عن الأعمال الكبيرة كمًّا وكيفًا التي أنتجها جيل "الرواد" السابق لهم.
هدي-سلطان

الأخ والزوج.. هدى سلطان بين محمد فوزي وفريد شوقي

هدى سلطان.. وتد السينما المصرية، وأم الفنانين، وشقيقة محمد فوزي والمطربة هند علام، زوجة فؤاد الجزايرلي، وفريد شوقي، وحسن عبد السلام، المرأة المسالمة مكسورة الجناح، في "الشيخ حسن"، والضريرة في "بورسعيد"، والعاشقة الرومانسية في "المجد"، و"لواحظ" الغجرية طاغية الأنوثة في "امرأة في الطريق"، وفاطمة تعلبة في "الوتد"، وأم "حسن أرابيسك"، و"أمينة" الزوجة الخاضعة لـ"سي السيد" في "بين القصرين، والسكرية"، وغيرها من الأدوار التي تظل خالدة في تاريخ الفن المصري.
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