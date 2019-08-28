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الموافقة على 17 اتفاقية للبحث عن البترول.. اعرف المواقع

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مشروعات القوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لـ17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما. وتنص مشروعات القوانين على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق.
وهذه المناطق تشمل: شمال بني سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الاستمرار في طرح المزايدات
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جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
قوات-حفظ السلام-في مالي

10 مصريات في شرطة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

انضمت 10 شرطيات مصريات إلى صفوف الشرطة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمرة الأولى، حيث يكلفن إلى جانب زملائهن من الرجال، بالقيام بأعمال الدورية وحماية أفراد البعثة وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة، بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مصر تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المنظمة، بهدف تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في البعثة والبالغ عددهم 1359 عنصرا يليها الهنند والسنغال، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مارس الماضي.
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الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
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حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
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البترول: تريليون جنيه استثمارات في تنمية الحقول والتكرير

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف. ?وأشار إلى إن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، وموجها بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
حقل-ظهر

ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، مضيفا في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية للحقل ارتفعت بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومتر، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الجاري، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج؛ ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

وزير البترول: تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي سنويا

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار حاليا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي– بنزين)، من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا بزيادة على العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة. وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين، وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي، خاصة الغاز الطبيعي.
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