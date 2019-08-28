الموافقة على 17 اتفاقية للبحث عن البترول.. اعرف المواقع

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مشروعات القوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لـ17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما. وتنص مشروعات القوانين على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق.

وهذه المناطق تشمل: شمال بني سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الاستمرار في طرح المزايدات