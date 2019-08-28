هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

صورة أرشيفية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.

تبين أن دافع الانتقام من المجنى عليه وراء رميه بالرصاص لوجود خلافات بين الطرفين، وبإجراء التحريات قاما بالاختباء بمنطقة أبو يوسف بدائرة قسم أول العامرية غرب الإسكندرية. تم إعداد أكمنة بالمنطقة المشار إليها، وحال قدوم المتهمين مستقلين السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما القوات بادر المتهم