جريمة

40 مليون جنيه.. حبس زوجة مستريح السويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة بالسويس، برئاسة المستشار العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، حبس "ع. أ" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مشاركة زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، تحت مزاعم توظيف الأموال. وكشفت تحريات الأموال العامة عن أن المتهمة شاركت زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، وقامت بالتستر عليه بعد هروبه. وأضافت التحريات أن المتهمة قامت بإقناع عدد من المواطنين بتجميع كمّ هائل من الأموال، وزعمت قيام زوجها بتوظيفها فى العديد من المشروعات.
وكان "ع. م"، موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه من مواطنين، بينهم زملاؤه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم. وقدم المواطنون الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها
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محكمة-ارشفية

وفاة مستشار بجنايات الزقازيق داخل المحكمة

لفظ المستشار محمد محمد ناجي علي، عضو الهيئة بمحكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ أثناء تواجده في الاستراحة الخاصة قبل التوجه إلى قاعة المحكمة لممارسة عمله كعضو يمين بالهيئة، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية، وعندما حاول الحارس إفاقته ظنًا منه أنه نائمًا، تأكد من وفاته جراء الأزمة التي أودت بحياته، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة احتشاء بعضلة القلب، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
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قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
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هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
قضية التخابر مع قطر

مد أجل الحكم في «التخابر الكبرى» لجلسة 11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى المتهم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
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بأوراق مضروبة.. نصاب السويس انتحل صفة مستشار (صور)

نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. وكانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث المرور فى سيارة «BMW» تحمل لوحة معدنية تنتمي للهيئة القضائية. بفحص اللوحة المعدنية تبين، أن أرقامها مزورة وأن جميع الأوراق التي يحملها قائد سيارة مزورة، وعلى الفور قام المقدم محمد ماهر ورئيس مباحث المرور بضبط المتهم وترحيله إلى قسم شرطة السويس.
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جمع 9 ملايين.. سقوط «مستريح المحمول» بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مستريح جديد تمكن من النصب على عدد من أهالي مدينة المنصورة، بادعاء توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، حتى جمع ما يقرب من 9 ملايين جنيه من ضحاياه ثم فر هاربًا. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بورود بلاغات تتهم رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير بالنصب.
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«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية

خلافات ومشاكل ولكن لم تكن تتخيل "هدى" أن نهايتها ستكون مأسوية بهذا الشكل، وتموت على يد زوجها بعد شهور من عودتها إلى عصمته بعد أن اتخذ قراره وطلقها قبل سنوات، وتزوج من أخرى كان يغدق عليها المال والحب، عادت هدى لمنزلها وتسللت الغيرة إلى قلبها ودبت المشاكل بينها وبين "ضرتها"، طلبت من زوجها المهندس زيادة مصروف البيت إلا أنه رفض، لم تيأس وكررت طلبها مرة أخرى مما دفعه إلى ضربها، فكانت الطامة الكبرى حينما وجه لها ركلة بالقدم كانت كفيلة بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تاركة خلفها أطفالها وزوج تم حبسه بتهمة قتلها.
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