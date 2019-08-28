تخفيضات 50%.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

بدأ العد التنازلى لموسم بدء الدراسة وهو ما يثقل كاهل الأسر المصرية بالكثير من الأعباء، منها توفير المستلزمات المكتبية وكذلك المستلزمات المدرسية

تحرير:أسماء فتحى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

ينطلق الأحد المقبل معرض "أهلا مدارس" الذى تشرف على تنظيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الإعلان عن استمراره أسبوعا، على أن يتم تمديد الوقت وفقا لما يحدث كل عام فى حال استمرار تردد المواطنين وزيادة الطلب على الشراء منه. ولا يعد المعرض الذى تم تنفيذه العام الماضي ناجحا، نظرا لعدد من الأسباب التى أكدها المواطنون والتى جاء على رأسها بُعد الموقع عن الجمهور المستهدف، فضلًا عن عدم توافر تخفيضات كبيرة تلائم طول المسافة بين مساكن المواطنين ومكان العرض فى أرض معارض مدينة نصر.

أهم ملامح معرض أهلا مدارس: تتراوح تخفيضات المعرض ما بين 30 لـ 50% فى بعض المستلزمات المكتبية. سيتم بيع السلع والمستلزمات المدرسية فى المعرض مجزأة ولكن بسعر الجملة. عرض مجموعة من السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين فى المدارس والتى يأتى من بينها اللحوم المبردة والمعالجة والألبان والجبن وغيرها. يشارك فى

أهم ملامح معرض أهلا مدارس:

تتراوح تخفيضات المعرض ما بين 30 لـ 50% فى بعض المستلزمات المكتبية.

سيتم بيع السلع والمستلزمات المدرسية فى المعرض مجزأة ولكن بسعر الجملة.

عرض مجموعة من السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين فى المدارس والتى يأتى من بينها اللحوم المبردة والمعالجة والألبان والجبن وغيرها.

يشارك فى المعرض شركات قطاع الأعمال العام كأدفينا وقها، فضلًا عن شركات القطاع الخاص، وهي التي ستعرض السلع الغذائية بالتعاون مع الشركة القابضة.

عدد كبير من المحافظات بدأت بالفعل فى افتتاح معارضها ومن بينها طنطا والغربية بتخفيضات وصلت لـ 50% وفقا لما أعلنوه بنفس مواصفات معرض القاهرة.

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موعد الافتتاح ومدته:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى عن افتتاح معرض أهلا مدارس الأحد المقبل 1 سبتمبر، على أن يفتح أبوابه للجمهور فى اليوم التالى 2 سبتمبر.

وأكد الوزير أن التخفيضات لن تقل عن 30% فى الموسم الحالى لافتا إلى أن عدد الشركات المشاركة فى المعرض لن يقل عن 200 شركة من كبرى الشركات المساهمة فى قطاع الأدوات المكتبية والمدرسية، فضلا عن الشركات التي ستوفر سلعا غذائية للمواطنين من جبن ولحوم وغيرها.

يذكر أن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية من الخارج يصل إلى 60% من احتياجاتها، مقابل 40% للمنتج المحلى، بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى 20%، حيث يتفوق المنتج المحلى فى صناعة الكشاكيل، وتصل أسعار الكشكول المحلى من 2 إلى 10 جنيهات، بينما سعر الكشكول المستورد ما بين 5 و30 جنيهًا، وأبرز الدول التى يتم استيراد الأدوات المكتبية منها الصين والهند وإندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه.





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إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25 لـ 50% وإنه سيستمر طوال 10 أيام وأن المعروض من سلع سيشمل أدوات مكتبية وأحذية ومواد غذائية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك لتخفيض قيمة التكلفة.



وأضاف العربي أن هناك نحو 50 معرضا فى المحافظات بالتعاون مع 60 شركة متخصصة فى الأدوات المدرسية.

وتستورد مصر 50% من الورق، وهى تحتاج سنويا إلى نحو 600 ألف طن ورق طباعة للكراس والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير، وتستهلك سنويا نحو 600 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وتستورد 50% من الأقلام المستخدمة سنويا بواقع 300 مليون قلم بقيمة 122.8 مليون جنيه.

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بينما أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن إقامة 6 معارض تحت شعار "عودة المدارس" بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة فى مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.وكشف عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة فى إقامة المعارض لتنظيم المعارض الستة التي ستنطلق فى الأول من سبتمبر المقبل ولمدة شهر كامل، موضحا أن المعرض الرئيسي سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم وكرداسة والحوامدية، مشيرا إلى أن الغرفة ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكل الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50%.