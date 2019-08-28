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تخفيضات 50%.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

بدأ العد التنازلى لموسم بدء الدراسة وهو ما يثقل كاهل الأسر المصرية بالكثير من الأعباء، منها توفير المستلزمات المكتبية وكذلك المستلزمات المدرسية
تحرير:أسماء فتحى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس
ينطلق الأحد المقبل معرض "أهلا مدارس" الذى تشرف على تنظيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الإعلان عن استمراره أسبوعا، على أن يتم تمديد الوقت وفقا لما يحدث كل عام فى حال استمرار تردد المواطنين وزيادة الطلب على الشراء منه. ولا يعد المعرض الذى تم تنفيذه العام الماضي ناجحا، نظرا لعدد من الأسباب التى أكدها المواطنون والتى جاء على رأسها بُعد الموقع عن الجمهور المستهدف، فضلًا عن عدم توافر تخفيضات كبيرة تلائم طول المسافة بين مساكن المواطنين ومكان العرض فى أرض معارض مدينة نصر.
أهم ملامح معرض أهلا مدارس: تتراوح تخفيضات المعرض ما بين 30 لـ 50% فى بعض المستلزمات المكتبية. سيتم بيع السلع والمستلزمات المدرسية فى المعرض مجزأة ولكن بسعر الجملة. عرض مجموعة من السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين فى المدارس والتى يأتى من بينها اللحوم المبردة والمعالجة والألبان والجبن وغيرها. يشارك فى
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