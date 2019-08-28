صني وتيبو و301 وسي إليزيه.. من يربح التحدي؟

حيرة شديدة تنتاب الكثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة، للاستقرار على نوع وموديل بعينه وبسعر محدد.. ونرصد 4 سيارات مميزة من 200 حتى 230 ألف جنيه
تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. ونرصد في هذا التقرير مقارنة بين أربعة أنواع من السيارات المميزة في السوق المحلية، وبأسعار متقاربة، وهى «نيسان صني، فيات تيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، وذلك من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأربع التي حققت سمعة طيبة في السوق المحلية.
نيسان صني
سيطرت سيارة الشركة اليابانية نيسان صني المجمعة محليا، على المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من عام 2019، بعد أن باعت 5554 وحدة خلال الفترة المذكورة، وكانت صني قد تصدرت قائمة مبيعات السيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق 5.497 وحدة عن أقرب
نيسان صني
سيطرت سيارة الشركة اليابانية نيسان صني المجمعة محليا، على المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من عام 2019، بعد أن باعت 5554 وحدة خلال الفترة المذكورة، وكانت صني قد تصدرت قائمة مبيعات السيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق 5.497 وحدة عن أقرب منافسيها (هيونداي توسان).
وتراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 208.500 ألف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.
ويتميز الموديل الجديد من صني 2019 1.5 A/T، بعدة مواصفات أهمها «سعة الموتور 1498 سي سي، قوة المحرك 108 أحصنة على 6000 لفة في الدقيقة، يبلغ عزم السيارة 134 نيوتن على كل 4000 لفة في الدقيقة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، تبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا في الساعة، متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر».
ستروين سي إليزيه
هي سيارة صالون صغيرة الحجم، بدأ إنتاج الجيل الأول منها عام 2002، والجيل الثاني منذ عام 2013 حتى الآن.
وتقدم الشركة الفرنسية ستروين سيارتها «سي إليزيه» السيدان في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 225.000 جنيه حتى 255.000 جنيه، وتأتي بمواصفات «سعة المحرك 1587 سي سي، قوة المحرك 115/6050 حصانا/ لفة. دقيقة، العزم الأقصى 150/4000 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 10.8 ثانية، السرعة القصوى 188 كيلومترا، متوسط استهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، 6 ناقلات أتوماتيكية للحركة، 4 سلندرات و16 صبابا، حقن إلكتروني للوقود، سعة خزان الوقود 50 لترا».
وفي ما يخص المواصفات الداخلية للسيارة، فعجلة القيادة يمكن التحكم فيها، ومساند رأس أمامية وخلفية، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وزجاج كهرباء أمامي وخلفي بلمسة واحدة، وقفل مركزي للأبواب، وأماكن تخزين بالأبواب، وإمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية.
وعن مميزات الأمان، فيوجد نظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، وحزام أمان خلفي.
بيجو 301
نجحت في احتلال المركز الرابع في قائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر، وتطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذي 4 أسطوانات، ينتج قوة 115 حصانا.
وأعلنت بيجو في مصر عن تخفيض جميع طرازاتها في السوق المصرية، لتصبح الأسعار كالتالي: 229.990 جنيها للفئة «أكسس»، و239.990 جنيها للفئة «أكتف»، و269.990 جنيها للفئة «ألور».
فيات تيبو
سيارة مدمجة الحجم، بتصميم أنيق تميزه شبكة أمامية مطعمة بقطع من الكروم التي تبدو كماسات متناثرة على خلفية سوداء، وتأتي تيبو في فئتين، إحداهما بمحرك سعة 1400 سي سي قادر على إنتاج 95 حصانا ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي يتصل بناقل حركة ستب ترونك من 6 سرعات.
زودت فيات الفئة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 6 نقلات، وتبدأ أسعارها الرسمية بعد التخفيضات التي حصلت عليها من 215 ألفا وتصل إلى 225 ألف جنيه، والفئة التي تعمل بمحرك 1600 سي سي تبدأ أسعارها من 269.900 إلى 299.900 جنيه، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الهاتشباك 284.900 جنيه.