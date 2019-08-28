صني وتيبو و301 وسي إليزيه.. من يربح التحدي؟

حيرة شديدة تنتاب الكثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة، للاستقرار على نوع وموديل بعينه وبسعر محدد.. ونرصد 4 سيارات مميزة من 200 حتى 230 ألف جنيه

تحرير:كريم ربيع ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

نيسان صني

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. ونرصد في هذا التقرير مقارنة بين أربعة أنواع من السيارات المميزة في السوق المحلية، وبأسعار متقاربة، وهى «نيسان صني، فيات تيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، وذلك من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأربع التي حققت سمعة طيبة في السوق المحلية.

نيسان صني سيطرت سيارة الشركة اليابانية نيسان صني المجمعة محليا، على المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من عام 2019، بعد أن باعت 5554 وحدة خلال الفترة المذكورة، وكانت صني قد تصدرت قائمة مبيعات السيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق 5.497 وحدة عن أقرب