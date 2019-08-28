الآثار: بدء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال أسبوع

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مقبرة توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

كشف الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، عن البدء فى أعمال ترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف، بعد أسبوع ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تعقيمه نهائيا، والتى استغرقت مايقرب من 3 أسابيع، قائلا إن عملية الترميم من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهرـ إذ سيتم ترميم التابوت للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح عباس، أنه سيتم إجراء الفحوصات والتحاليل غير متلفة لمادة الأثر، وفي ضوء نتائج هذه الفحوصات تتم أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي، ثم تتم عمليات إعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة، وعقب ذلك تتم عملية التقوية الشاملة للتابوت، لافتا إلى أنه يتم إجراء مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية