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أصالة تشكر فريق عملها وتحكي كواليس ألبوم «في قربك»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أصالة
أصالة
وجهت الفنانة أصالة نصري، الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "في قربك"، وكتبت عبر "إنستجرام": "كم استمتعت بهذا العمل، وكم كان التعب شعورا رائعا، وكم أنا محظوظة باهتمام الموهوبين، الذين كان لهم فضل كبير في إظهار هذا العمل للعلن، كنا نغني ونرقص طيلة الوقت، كي ننقل لكم شعور الفرح الذي نحتاج إليه جميعا وبشدة، كلنا اتفقنا دون كلام وبالفعل على أن يعطي كل منا كل ما عنده، وأنا اليوم أود أن أشكر كل صديق وأخ وعزيز وموهوب شاركني في هذا العمل، وأقتسم معهم جميعا محبتكم وقبولكم وتشجيعكم، لأنهم جميعا يستحقون الشكر والامتنان".
ألبوم أصالة "في قربك" يضم 10 أغانٍ، تعاونت فيها المطربة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وطرحته أمس عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وعلى الجانب الآخر، تظهر المطربة أصالة لأول مرة كممثلة من خلال فيلم "ولاد رزق 2" الذي توجد فيه ضيفة شرف مع الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم،
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مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.
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غالية بن علي تشارك في مهرجان الأوبرا الصيفي

تستمر فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تغني يوم الجمعة المقبل المطربة التونسية غالية بن علي، فى الثامنة مساء، بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت. وقد عرفت غالية بن علي بغنائها أيضا عددا من أغاني الراحل الشيخ إمام مثل "الفلاحين" و"شيد قصورك"، ولها شعبية ليست بالقليلة في مصر.
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة وزوج أنغام يتعاونان في «جابوا سيرته» (فيديو)

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، أغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها عبدالرحمن محمد: "جابوا سيريته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا".
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ولاد رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 20 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الإثنين مليونا و263 ألفا و504 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 20 يوم عرض إلى نحو 77.5 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره للإيرادات ويحقق رقما قياسيا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس السبت نحو 3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم في 10 أيام عرض من حاجز الـ57 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 27 مليون جنيه. والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد رزق

«ولاد رزق 2» يصل لرقم قياسي بإيرادات 8 أيام

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 6 ملايين جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 8 أيام عرض من حاجز الـ49 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 20 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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