أصالة تشكر فريق عملها وتحكي كواليس ألبوم «في قربك»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أصالة

وجهت الفنانة أصالة نصري، الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "في قربك"، وكتبت عبر "إنستجرام": "كم استمتعت بهذا العمل، وكم كان التعب شعورا رائعا، وكم أنا محظوظة باهتمام الموهوبين، الذين كان لهم فضل كبير في إظهار هذا العمل للعلن، كنا نغني ونرقص طيلة الوقت، كي ننقل لكم شعور الفرح الذي نحتاج إليه جميعا وبشدة، كلنا اتفقنا دون كلام وبالفعل على أن يعطي كل منا كل ما عنده، وأنا اليوم أود أن أشكر كل صديق وأخ وعزيز وموهوب شاركني في هذا العمل، وأقتسم معهم جميعا محبتكم وقبولكم وتشجيعكم، لأنهم جميعا يستحقون الشكر والامتنان".

ألبوم أصالة "في قربك" يضم 10 أغانٍ، تعاونت فيها المطربة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وطرحته أمس عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وعلى الجانب الآخر، تظهر المطربة أصالة لأول مرة كممثلة من خلال فيلم "ولاد رزق 2" الذي توجد فيه ضيفة شرف مع الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم،