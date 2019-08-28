بعد شهر عسل.. ترامب وسر سحب قطر استثماراتها من تركيا
يرى محللون أن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عملة طاحنة على مدار العامين الماضيين
تحرير:وفاء بسيوني
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
أردوغان وتميم
تحول مفاجئ في العلاقات القطرية/ التركية بعد الكشف عن بدء الدوحة الاستعداد لسحب استثماراتها من تركيا، رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين، وهو ما يعد صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراك، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، وبحسب تقرير توبراك، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تضمن تقرير "توبراك" أيضًا تحليلا لأنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت الوثيقة على وجه التحديد إلى أن "السلطات التركية التي تغض الطرف عن عمليات استكشاف قطر لحقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب شركة أمريكية مرخصة من جانب القبارصة من الجانب اليوناني في المنطقة الاقتصادية الحصرية، سوف تلاحظ قريبا بعد قطر عن تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي".
وخلص
وأشارت الوثيقة على وجه التحديد إلى أن "السلطات التركية التي تغض الطرف عن عمليات استكشاف قطر لحقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب شركة أمريكية مرخصة من جانب القبارصة من الجانب اليوناني في المنطقة الاقتصادية الحصرية، سوف تلاحظ قريبا بعد قطر عن تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي".
وخلص التقرير إلى أن هناك تعارضا متزايدا في المصالح القطرية والتركية في منطقة شرق البحر المتوسط، في ضوء أنشطة التنقيب التي تقوم بها قطر في هذه المنطقة بالتعاون مع شركة أمريكية بتصريح من السلطات القبرصية، وهي الأنشطة التي تغض سلطات تركيا الطرف عنها في الوقت الراهن.
التقرير تناول أيضا أن الاستثمارات الرئيسية لقطر في تركيا تتمثل في مصرف "كيو إن بي فينانسبانك" ومجموعة "بي إن ميديا" الإعلامية، بجانب شركات ومؤسسات أخرى، لافتا النظر في الوقت نفسه إلى أن تميم بن حمد سبق أن أهدى الرئيس التركي طائرة فائقة الفخامة تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.
وساعد النظام القطري الذي يمتلك 17% من أسهم شركة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات، في تسهيل المفاوضات التي جرت بين إدارة الشركة وأردوغان حول تشييد مصنع جديد في تركيا.
الكشف عن سحب الاستثمارات القطرية يأتي في وقت تراجعت فيه الليرة التركية نحو 0.5 في المئة مقابل الدولار، أمس، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي، وسجلت العملة 5.8530 ليرة للدولار مقارنةً بـ5.8250 في إغلاق الإثنين. وهوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة، في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عُملة طاحنة على مدار العامين الماضيين، بحسب "سكاي نيوز".
التقرير أشار إلى أن الخطوة القطرية ربما تأتي بموافقة أمريكية، بينما يقدر خبراء اقتصاديون استثمارات قطر في تركيا بنحو 20 مليار دولار.
ويبدو أن ترامب دفع تميم لاتخاذ تلك الخطوة، إذ أكدت وسائل إعلام عربية وأمريكية أنه خلال اجتماع ترامب مع أمير قطر في البيت الأبيض الذي أقيم بدعوة من الرئيس الأمريكي، تم تحذير الأخير، ولذلك بدأ تميم بن حمد سحب الاستثمارات من تركيا، وأن تلك العملية ستتسارع قريبا، وهو ما يهدد بحدوث تصدع هائل في العلاقة بين النظامين، بعد "شهر عسل" أعقب فرض العزلة الإقليمية من الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" على نظام الحمدين منذ يونيو.
كما تأتي الخطوة القطرية، بحسب أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، بعد أن أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تدرس فرض عقوبات على نظام قطر لدعمه أنظمة تخرق القانون الدولي.
وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "خطف نظام أردوغان في تركيا قِسا أمريكيا حصل على وثائق تثبت زيف عملية الانقلاب في 2016، وأردوغان هو من خطط للأمر! كما خطف نظام أردوغان القس الأمريكي واتهمه بأنه جاسوس لأنه تواصل مع مواطن أمريكي من أصول تركية في أمريكا، ويعد هذا انتهاكا للقانون الدولي، وقطر أيدت الانتهاك".
هذه الخطوة ستمثل صفعة قوية لنظام أردوغان، حيث سيكون لها بالطبع تأثير فى الاقتصاد التركي المتدهور، بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية، والسياحة والإعلام، وغيرها من قطاعات الاقتصاد التركية.