بعد شهر عسل.. ترامب وسر سحب قطر استثماراتها من تركيا

يرى محللون أن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عملة طاحنة على مدار العامين الماضيين

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

أردوغان وتميم

تحول مفاجئ في العلاقات القطرية/ التركية بعد الكشف عن بدء الدوحة الاستعداد لسحب استثماراتها من تركيا، رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين، وهو ما يعد صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراك، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، وبحسب تقرير توبراك، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تضمن تقرير "توبراك" أيضًا تحليلا لأنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوثيقة على وجه التحديد إلى أن "السلطات التركية التي تغض الطرف عن عمليات استكشاف قطر لحقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب شركة أمريكية مرخصة من جانب القبارصة من الجانب اليوناني في المنطقة الاقتصادية الحصرية، سوف تلاحظ قريبا بعد قطر عن تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي". وخلص