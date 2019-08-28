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من هي «كريستيان بيسري» صاحبة الرسالة الشهيرة؟

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
كريستيان بيسري
كريستيان بيسري
"أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها، يقف مشدوها بالنظر إليكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق ليحادثكِ على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟!"، رسالة غزل كتبها الشاب اليمني عمر محمد العمودي، لمذيعة قناة "الحدث" الإخبارية، كريستيان بيسري، ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتخيل أن تصير رسالته بعد مرور أكثر من شهرين على تدوينها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.
الرسالة لاقت تداولا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية، خاصة بعد تداول أخرى منسوبة لـ"كريستيان" ترد فيها على كلمات الشاب، حتى اتضح أن الرد المنسوب لـ"بيسري" هو ملك الشاعر اليمني سلمان القابلتي، الذي تقمص شخصية المذيعة ورد بنص لا يقل في رقته وعذوبته عن النص المرسل. كريستيان بيسري ولدت في 5 أكتوبر، في حوارة
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-مسرحية-حدث-في-بلاد-السعادة

منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.
طارق -سعدة

«الإعلاميين» تنذر القنوات لتقنين أوضاع العاملين

أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارات للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون. وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.
ماجد-المصري (3)

«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
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