من هي «كريستيان بيسري» صاحبة الرسالة الشهيرة؟

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

كريستيان بيسري

"أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها، يقف مشدوها بالنظر إليكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق ليحادثكِ على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟!"، رسالة غزل كتبها الشاب اليمني عمر محمد العمودي، لمذيعة قناة "الحدث" الإخبارية، كريستيان بيسري، ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتخيل أن تصير رسالته بعد مرور أكثر من شهرين على تدوينها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

الرسالة لاقت تداولا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية، خاصة بعد تداول أخرى منسوبة لـ"كريستيان" ترد فيها على كلمات الشاب، حتى اتضح أن الرد المنسوب لـ"بيسري" هو ملك الشاعر اليمني سلمان القابلتي، الذي تقمص شخصية المذيعة ورد بنص لا يقل في رقته وعذوبته عن النص المرسل. كريستيان بيسري ولدت في 5 أكتوبر، في حوارة