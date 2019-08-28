قرار جمهوري بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى واشنطن

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة عام اعتبارا من يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء. من ناحية أخرى، صدق السيسي، في وقت سابق اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.

وينص القانون -في مادته الأولى- على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية:مادة (84): يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة