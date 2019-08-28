سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
وأضاف راضي، في تصريحات للصحفيين بمدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه أيضا سيتم بحث مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في مصر.وأشار إلى أن السيسي تفقد، اليوم، جناح مصر في معرض منظمة
اقرأ المزيد
جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
قوات-حفظ السلام-في مالي

10 مصريات في شرطة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

انضمت 10 شرطيات مصريات إلى صفوف الشرطة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمرة الأولى، حيث يكلفن إلى جانب زملائهن من الرجال، بالقيام بأعمال الدورية وحماية أفراد البعثة وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة، بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مصر تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المنظمة، بهدف تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في البعثة والبالغ عددهم 1359 عنصرا يليها الهنند والسنغال، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مارس الماضي.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.
الرئيس-السيسى

قرار جمهوري بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى واشنطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة عام اعتبارا من يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء. من ناحية أخرى، صدق السيسي، في وقت سابق اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي لرئيس «جايكا»: نتطلع للتعاون في مزيد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعا، في مدينة يوكوهاما اليابانية، شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جامعة هيروشيما

السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

مشروعات عابرة للحدود.. كلمة السيسي بقمة «تيكاد 7»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تطلعه لخروج قمة "التيكاد 7" بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة. ودعا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: نتطلع لخروج قمة «تيكاد 7» بنتائج ملموسة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، موجها شكره للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org