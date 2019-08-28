غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.

وأضاف راضي، في تصريحات للصحفيين بمدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه أيضا سيتم بحث مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في مصر.وأشار إلى أن السيسي تفقد، اليوم، جناح مصر في معرض منظمة