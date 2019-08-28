5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة
هل تذكرون فيلم «هيبتا» الذى عرض قبل 3 سنوات، المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم؟ من المفاجآت التى يحملها عام 2020، تقديم جزء ثان من الفيلم، فمن سيكون البطل؟
تحرير:ريهام عبد الوهاب٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
فيلم هيبتا - أحمد داوود ودينا الشربيني
حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
ليس هذا فقط بل هناك أيضًا أفلام معروضة حاليا ضمن سباق عيد الأضحى، ينوى صناعها تقديم أجزاء ثالثة منها، ومهد لذلك بالفعل فى نهاية الجزء الثانى، وذلك بعد الإيرادات الضخمة التى حققتها أفلامهم.
الفيل الأزرق 3
ويأتى على رأس القائمة فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز، الذى يواصل تصدره شباك
ليس هذا فقط بل هناك أيضًا أفلام معروضة حاليا ضمن سباق عيد الأضحى، ينوى صناعها تقديم أجزاء ثالثة منها، ومهد لذلك بالفعل فى نهاية الجزء الثانى، وذلك بعد الإيرادات الضخمة التى حققتها أفلامهم.
الفيل الأزرق 3
ويأتى على رأس القائمة فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز، الذى يواصل تصدره شباك التذاكر بإيرادات 90 مليون جنيه حتى الآن، وتحدث السيناريست أحمد مراد، قبل عرض الفيلم فى السينمات، عن وجود نية لتقديم جزء ثالث من "الفيل الأزرق" ولكنه متوقف على نجاح الجزء الثانى فى السينما، ومع اقترب وصول الفيلم إلى أول (100 مليون جنيه) فى السينما المصرية، يشير ذلك إلى الشروع فى بدء التحضير للعمل لعرضه ربما صيف 2020.
وقد مهد المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، للجزء الثالث فى نهاية «الفيل الأزرق 2» التى جاءت غير متوقعة، فلم ينجح كريم عبد العزيز، فى حرق الجن (نائل)، وسنشاهد مغامرة جديدة بين (الدكتور يحيى) و(نائل)، فمن سيحتل جسده هذه المرة؟
«الفيل الأزرق 2» بطولة هند صبرى، نيللى كريم، إياد نصار وشيرين رضا، وإنتاج سينرجى فيلمز، تدور أحداث الجزء الثانى بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللى كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) فى مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقى مع (فريدة) هند صبرى، التى تتلاعب بحياته وأسرته.
ومن المفاجآت التى كشف عنها الكاتب محمد صادق، هو التحضير لجزء ثان من الفيلم بعنوان: «هيبتا 2 - المناظرة الأخيرة»، ويأتى الفيلم استكمالا للأحداث التى عرضت قبل 3 سنوات، بكيفية حدوث الحب، وقام ببطولة الجزء الأول كل من: «عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، ياسمين رئيس ودينا الشربينى»، سيناريو وائل حمدى وإخراج هادى الباجورى.
ويواصل هادى الباجورى إخراج الجزء الثانى، بينما لم يتم الكشف عن أى تفاصيل بخصوص أبطال الجزء الثانى، الذى لا يزال حاليا فى مرحلة الكتابة، بتعاون مع السيناريست محمد جلال والكاتبة نورهان أبو بكر.
وكتب الكاتب محمد صادق، على حسابه بموقع فيسبوك: «خبر حلو.. فيلم هيبتا الجزء التانى بيتكتب، الفيلم إنتاج شركة The Producers Films وإخراج الجميل هادى الباجورى، وعشان أنا باحب أبقى قد الحلم وقد كل تحدى جديد.. اخترت ناس يبقوا كتف وضهر فى الحلم معايا عشان نعرف تقدم حاجة تتفوق على كل اللى فات.. حاجة طالعة من جوانا عشان تعرف توصل لقلوب الناس.. عشان كده مبسوط إنى أعلن لكم النهارده أخيرا شركاء حلم فيلم (هيبتا 2- المناظرة الأخيرة)، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار، محمد جلال ومحمد صادق، شارك فى الكتابة نورهان أبو بكر».
الشايب - ولاد رزق
وينضم إلى القائمة فيلم «ولاد رزق» بعد أن أخذت الصفحة الخاصة بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى، للترويج لعمل منبثق من السلسلة تحت عنوان: «الشايب - ولاد رزق» وتصدر البوستر الفنان آسر ياسين، الذى روج للعمل من خلال حسابه على «إنستجرام» كونه سيكون هو البطل إلى جوار سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، تأليف صلاح الجهينى وإخراج حسين المنباوى من إنتاج طارق العريان.
ولعدم حدوث لبس عند الجمهور، أكد السيناريست صلاح الجهينى أن الفيلم سيدور فى إطار عالم "ولاد رزق"، وأنه مهد لذلك من خلال ظهور كل من سيد رجب وآسر ياسين ومحمد لطفى فى لقطة نهاية الجزء الثانى من الفيلم، بعد خروج (المعلم صقر) من السجن، ويبدو أن آسر ياسين هو من سيتحدى «ولاد رزق» خلال الجزء الثالث، تمهيدا للإيقاع بهم فى الجزء الرابع، الأبطال الأساسيين: «أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى وكريم قاسم».
«ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض» يعرض حاليا فى السينمات، وتخطى إيراده 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين، وتدور أحداثه على التحول الكبير الذى طال "ولاد رزق"، وكيف عادو إلى عالم الجريمة مرة أخرى.
كما يعود قريبًا فيلم «الهرم الرابع» إلى السينمات، حيث كشف منتج الفيلم، سيف عريبى، عن بدء التحضير للفيلم، بعد مرور 3 سنوات على عرض الجزء الأول، قام ببطولته كل من: «أحمد حاتم، ميرهان حسين، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، يسرى اللوزى، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة»، ورغم أن جميع أبطاله ليسوا نجوم شباك فإن الفيلم حقق نجاحا فى دور العرض، وتجاوزت إيراداته 5 ملايين جنيه.
الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه.
فيما شرع السيناريست عمر جمال، فى كتابة الجزء الثانى من فيلم «أوقات فراغ» الذى عرض فى 2006، أى بعد مرور 13 عاما، وطال أبطال الفيلم تغير كبير، حيث أثبت بعضهم موهبته وأصبح له مكانة فى السينما والدراما، ويتناول الجزء الجديد من الفيلم مشاكل الشباب ولكن بعد الجامعة، على خلاف الجزء الأول، الفيلم من بطولة أحمد حاتم، كريم قاسم وعمرو عابد.