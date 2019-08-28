5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

هل تذكرون فيلم «هيبتا» الذى عرض قبل 3 سنوات، المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم؟ من المفاجآت التى يحملها عام 2020، تقديم جزء ثان من الفيلم، فمن سيكون البطل؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

فيلم هيبتا - أحمد داوود ودينا الشربيني

حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.

ليس هذا فقط بل هناك أيضًا أفلام معروضة حاليا ضمن سباق عيد الأضحى، ينوى صناعها تقديم أجزاء ثالثة منها، ومهد لذلك بالفعل فى نهاية الجزء الثانى، وذلك بعد الإيرادات الضخمة التى حققتها أفلامهم. الفيل الأزرق 3 ويأتى على رأس القائمة فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز، الذى يواصل تصدره شباك