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5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

هل تذكرون فيلم «هيبتا» الذى عرض قبل 3 سنوات، المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم؟ من المفاجآت التى يحملها عام 2020، تقديم جزء ثان من الفيلم، فمن سيكون البطل؟
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
فيلم هيبتا - أحمد داوود ودينا الشربيني
فيلم هيبتا - أحمد داوود ودينا الشربيني
حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
ليس هذا فقط بل هناك أيضًا أفلام معروضة حاليا ضمن سباق عيد الأضحى، ينوى صناعها تقديم أجزاء ثالثة منها، ومهد لذلك بالفعل فى نهاية الجزء الثانى، وذلك بعد الإيرادات الضخمة التى حققتها أفلامهم. الفيل الأزرق 3 ويأتى على رأس القائمة فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز، الذى يواصل تصدره شباك
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حريق-الامازون (6)

تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.
نجيب-عياد

إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 90 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الاثنين، 650 ألفا و110 جنيهات، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" للنجم أحمد عز، والذي حقق إيرادات نحو مليون و263 ألفا و504 جنيهات. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
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عمرو-عبد-الجليل

عمرو عبد الجليل يروج لفيلم «الشايب - ولاد رزق»

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تضم كلا من: آسر ياسين وسيد رجب، ترويجا لفيلم «الشايب -ولاد رزق»، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأخذ الجمهور يبارك له على الفيلم الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق تصويره فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء السيناريست صلاح الجهيني من كتابته، وفى السياق ذاته نشر آسر ياسين، البوستر المبدئي للفيلم وهو يقود دراجة نارية، وعلق عليه: «صيف 2020». ويأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام «ولاد رزق» التى تشهد نجاحا كبيرا بدور العرض، حيث يواصل الجزء الثاني من الفيلم بطولة أحمد عز، تصدر المركز الثاني بأكثر من 57 مليون جنيه، فى أقل من أسبوعين.
ولاد-رزق

أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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