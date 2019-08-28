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Once upon a time in hollywood| لوحة جديدة لتارانتينو

توجد سخرية واضحة من العصر الذي تعيشه هوليوود في تلك الفترة، إلى جانب خلو أحداث الفيلم من أي صراع، مما بدوره خلق بعض لحظات من الملل للمشاهد، ولكن النهاية كانت مرضية
تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
Once upon a time in hollywood
Once upon a time in hollywood
يعد مجرد ظهور فيلم جديد للمخرج الكبير كوينتن جيروم تارانتينو في صالات العرض والسينمات حدثا في حد ذاته لعشاق السينما الأجنبية. وعلى الرغم من أن مخزونه من الأفلام العالمية لم يكن بالكثير، فإن أغلب أفلامه هي علامات محفورة في تاريخ السينما العالمية. تتميز غالبية أفلام تارانتينو بالعنف والدم وظهور شخصيات غريبة وغير متوقعة خلال أحداث الفيلم، على الرغم من أن فيلمه الأخير لم يحصل على جوائز عالمية حتى الآن، فإنه نال استحسان الكثير من النقاد وتصفيق الجمهور العريض بعد انتهاء العرض.
طُرح فيلم "Once upon a time in hollywood - حدث ذات مرة في هوليوود" في صالات العرض في يوليو 2019، وهو مبني على حادثة حقيقية، حيث ترجع أحداث الفيلم في العصر الذهبي لهووليود عام 1969. يعد هذا الفيلم هو التاسع للمخرج الكبير ومجموعة رائعة من الممثلين، تكريمًا للحظات الأخيرة من عصر هوليوود الذهبي. شارك في
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5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
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تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.
Once Upon a Time In Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood| لغز تارنتينو في مصر

أخيرًا، بدأت دور العرض السينمائي في مصر عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن تارنتينو، الذي وصلت إيراداته العالمية إلى 182 مليون دولار، في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي حول العالم. فيلم Once Upon a Time in Hollywood هو واحد من أكثر الأفلام العالمية المنتظرة، وسط حماسة جماهيرية كبيرة، كونه يضم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، في مقدمتهم "آل باتشينو، مارجوت روبي، ليوناردو دي كابريو، براد بيت"، فضلا عن عودة "تارنتينو" بفيلم جديد، وهو من المخرجين المحبوبين، بالإضافة للموسيقى التصويرية المميزة لمدير الصوت هاري كوهين.
once-upon-a-time-in-hollywood (2)

Once Upon a Time in Hollywood.. الأفضل رغم تراجعه

تراجعت إيرادات فيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood في البوكس أوفيس بنسبة 50%، حيث حقق نهاية هذا الأسبوع 20 مليون دولار، مقارنة بتحقيقه 41 مليون دولار في الافتتاحية. الفيلم تم إصداره في 26 يوليو الماضي بأمريكا، وهو من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو وبطولة نخبة من نجوم هوليوود، من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي. وتدور أحداثه في عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتي "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن"، و"كليف بوث" الممثل البديل الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه.
مجموعة MBC تُطلق برنامج تعاون المجتمعات المبدعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية (2)

MBC تتعاون مع هوليوود في برنامج «المجتمعات المبدعة»

أعلنت مجموعة MBC عن إطلاق برنامج "تعاون المجتمعات المبدعة" (CCC)، وهي رابطة تجمع بين القطاعين العام والخاص لمسؤولي الإعلام والترفيه في العالم أجمع، وذلك بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة، وبين قطاع صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى. والتقى أعضاء الرابطة ضمن فعالية خاصة أُقيمت في لوس أنجلوس، حيث جرى خلالها الاحتفال بتخرّج 17 طالبا عربيا شابا باختصاصات كتابة السيناريو والإنتاج التليفزيوني، بعد أن خضعوا لورش عمل تدريبية تابعة لكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.
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