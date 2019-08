Once upon a time in hollywood| لوحة جديدة لتارانتينو

توجد سخرية واضحة من العصر الذي تعيشه هوليوود في تلك الفترة، إلى جانب خلو أحداث الفيلم من أي صراع، مما بدوره خلق بعض لحظات من الملل للمشاهد، ولكن النهاية كانت مرضية

تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

يعد مجرد ظهور فيلم جديد للمخرج الكبير كوينتن جيروم تارانتينو في صالات العرض والسينمات حدثا في حد ذاته لعشاق السينما الأجنبية. وعلى الرغم من أن مخزونه من الأفلام العالمية لم يكن بالكثير، فإن أغلب أفلامه هي علامات محفورة في تاريخ السينما العالمية. تتميز غالبية أفلام تارانتينو بالعنف والدم وظهور شخصيات غريبة وغير متوقعة خلال أحداث الفيلم، على الرغم من أن فيلمه الأخير لم يحصل على جوائز عالمية حتى الآن، فإنه نال استحسان الكثير من النقاد وتصفيق الجمهور العريض بعد انتهاء العرض.

طُرح فيلم "Once upon a time in hollywood - حدث ذات مرة في هوليوود" في صالات العرض في يوليو 2019، وهو مبني على حادثة حقيقية، حيث ترجع أحداث الفيلم في العصر الذهبي لهووليود عام 1969. يعد هذا الفيلم هو التاسع للمخرج الكبير ومجموعة رائعة من الممثلين، تكريمًا للحظات الأخيرة من عصر هوليوود الذهبي. شارك في