Once upon a time in hollywood| لوحة جديدة لتارانتينو

توجد سخرية واضحة من العصر الذي تعيشه هوليوود في تلك الفترة، إلى جانب خلو أحداث الفيلم من أي صراع، مما بدوره خلق بعض لحظات من الملل للمشاهد، ولكن النهاية كانت مرضية

تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

يعد مجرد ظهور فيلم جديد للمخرج الكبير كوينتن جيروم تارانتينو في صالات العرض والسينمات حدثا في حد ذاته لعشاق السينما الأجنبية. وعلى الرغم من أن مخزونه من الأفلام العالمية لم يكن بالكثير، فإن أغلب أفلامه هي علامات محفورة في تاريخ السينما العالمية. تتميز غالبية أفلام تارانتينو بالعنف والدم وظهور شخصيات غريبة وغير متوقعة خلال أحداث الفيلم، على الرغم من أن فيلمه الأخير لم يحصل على جوائز عالمية حتى الآن، فإنه نال استحسان الكثير من النقاد وتصفيق الجمهور العريض بعد انتهاء العرض.

طُرح فيلم "Once upon a time in hollywood - حدث ذات مرة في هوليوود" في صالات العرض في يوليو 2019، وهو مبني على حادثة حقيقية، حيث ترجع أحداث الفيلم في العصر الذهبي لهووليود عام 1969. يعد هذا الفيلم هو التاسع للمخرج الكبير ومجموعة رائعة من الممثلين، تكريمًا للحظات الأخيرة من عصر هوليوود الذهبي. شارك في

طُرح فيلم "Once upon a time in hollywood - حدث ذات مرة في هوليوود" في صالات العرض في يوليو 2019، وهو مبني على حادثة حقيقية، حيث ترجع أحداث الفيلم في العصر الذهبي لهووليود عام 1969.

يعد هذا الفيلم هو التاسع للمخرج الكبير ومجموعة رائعة من الممثلين، تكريمًا للحظات الأخيرة من عصر هوليوود الذهبي.

شارك في بطولة الفيلم ليوناردو دي كابريو، براد بيت، مارغو روبي، إميل هيرش، مارغريت كواللي، تيموثي أوليفانت، أوستن بتلر، داكوتا فانينغ، بروس ديرن، كورت روسيل، آل باتشينو.

القصة

يسرد الفيلم مسيرة الممثلة المثيرة شارون تيت (مارغو روبي)، وكيف أزعج تألقها عصابة «تشارلز مانسون»، فأقدموا على خطف النجمة الحامل من منزلها في لوس أنجلوس، مستغلين غياب زوجها المخرج رومان بولانسكي في مهمة عمل في أوروبا.

يشق النجم التليفزيوني ريك دالتون (ليوناردو دي كابريو) ومساعده كليف بوث (براد بيت) طريقهما الفني خلال أحداث الفيلم، بعد خفوت أدوار واحد منهما من السينما العالمية، ومحاولة الآخر مساعدته في عودته للشهرة والنجومية، وكيف يضطران لتقديم الكثير من التضحيات للحفاظ على عملهما بالنظر إلى سمعتهما السيئة.

كان اتجاه وقصة المخرج الكبير جيدة جدا إلى حد كبير، خلال أحداث الفيلم، واستطاع بنجاح وصف المشهد الستيني في لوس أنجلوس، الشيء الوحيد الذي يثير الإعجاب دائمًا في فيلمه هو شغفه بالفيلم.

نعرف جميعًا أن "تارانتينو" يحب صنع الأفلام وكل أفلامه تقريبًا رائعة بسبب شغفه بمجاله، كما هو الحال مع الكثير من أفلامه، فإنه يشيد بصور العصابات، وأفلام الكونغ فو، وأفلام مطاردة السيارات.

التمثيل والشخصيات

التمثيل جيد جدا في هذا الفيلم، كل من "بيت ودي كابرو" رائعان في أدوارهما، استطاع دي كابريو أن يلعب دورا جيدًا، و لم يكن ذلك الدور بالجديد عليه.

طوال وقت الفيلم 161 دقيقة، ربما كان لدى تيت 16 دقيقة فقط، لذا كانت أكثر شخص مملا في هذا الفيلم.

مع ذلك فإن هذا الفيلم لا يدور حول شارون تيت على الإطلاق، بل يدور حول حقيقة تاريخ لوس أنجلوس في عام 1969، التقط تارانتينو هذا بشكل جيد للغاية لكنه مزج بين حبه لتلك الفترة بعينها وبين حادثة الممثلة الشهيرة.

السقطات

استخدم المخرج الحادثة الشهيرة خدمةً لفيلمه الجديد وتعبيرًا عن شغفه بالسينما وليس توثيقًا للحادث أو سرده، وعلى عكس غالبية أفلام تارانتينو، لم يتم تقسيم الفيلم لعناوين وفصول، لكن تم تقسيم لمراحل زمنية مختلفة ولم يمش بالترتيب الزمني للأحداث.

الفيلم شهد وجود سخرية واضحة من العصر الذي تعيشه هوليوود آنذاك، إلى جانب خلو أحداث الفيلم من أي صراع، مما بدوره خلق بعض لحظات من الملل للمشاهد.

خلال أحداث طويلة مدتها ساعة إلا الثلث، سارت جميع المشاهد تقريبًا على وتيرة واحدة، فيما عدا آخر نصف ساعة من الأحداث.

على الرغم من أن أحداث الفيلم مبنية في الأصل على مذبحة شارون تيت، فإن تلك الشخصية كانت مهمشة طول الأحداث.

يحتوي الفيلم على عدد قليل من اللقطات الرائعة، والعروض القوية، والموسيقى التصويرية الممتعة، لكن لسوء الحظ، لا يمكن لتلك القطع حفظها.

قد تكون النهاية مثيرة للجدل بالنسبة للبعض ولكن بسبب عدم الحركة والملل الذي حدث خلال الفيلم، فإنه يمكن نسيانه بسرعة.

هل يعتزل تارانتينو؟

استغرق العمل على الفيلم 5 سنوات كاملة من المخرج كوينتن تارانتينو، بسبب رغبته في أن يجسد فترة حقيقية في تاريخ هوليوود، ويوفي هذه الحقبة التاريخية حقها دون مبالغة أو تهويل، وفي نفس الوقت أراد أن يحافظ على تناوله الخفيف للأحداث دائمًا في أفلامه، فهو لا يعرض فيلمًا وثائقيا، ويصف "تارانتينو" فيلمه بأنه أقرب إلى الكوميديا السوداء منه إلى الدراما، فقد يجد المشاهد نفسه متحمسًا أحيانًا، ومنزعجًا وربما خائفًا في أحيان أخرى.

ويعد الفيلم هو التاسع في مسيرة "تارانتينو" الإخراجية، والذي أشار في مقابلة أجراها مع مجلة "جي كيو أستراليا"، إلى أنه ينوي صنع فيلم إضافي بعد "Once Upon a Time in Hollywood" ليتوج مسيرته الإخراجية بـ10 أفلام، قائلا: "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالأفلام فقد وصلت إلى نهاية الطريق"، مضيفًا أنه سيواصل العمل في مشاريع إبداعية عبر وسائل أخرى.

وأشاد النقاد بالفيلم الذي عُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بالدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائى، وطالبوا مخرجه "تارانتينو" بعدم التفكير في التقاعد حتى لا تفقد السينما مثل موهبته، كما أشادوا باختياره للممثلين الذين أدوا أدوارهم ببراعة، فالفيلم يعد إنجازا في الإخراج والقصة التي بلغت ذروتها في نهاية مرضية.