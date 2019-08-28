اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

الأهلي

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.

وأكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن ملف مناقشة الأمور الخاصة بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز سيكون له الأولوية عن اختيار مدرب المنتخب الجديد، قائلًا في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش»: «ملفات كثيرة أمام مجلس إدارة الاتحاد حاليا وجميعها مهمة، هناك تنظيم مسابقة الدوري

وأكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن ملف مناقشة الأمور الخاصة بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز سيكون له الأولوية عن اختيار مدرب المنتخب الجديد، قائلًا في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش»: «ملفات كثيرة أمام مجلس إدارة الاتحاد حاليا وجميعها مهمة، هناك تنظيم مسابقة الدوري وتحديد موعده، وهو الشيء الأهم في الوقت الحالي».



وأشار إلى الأمور التي سيناقشها اجتماع اليوم الأربعاء وأهمها تنظيم جدول الدوري والاستقرار على المواعيد وهو مرتبط بأشياء كثيرة كمشاركات المنتخبات والأندية المصرية في إفريقيا و تحديد الملاعب، ولابد من دراسته بالشكل الأمثل، مضيفًا: «لا أستطيع أن أقول توقيتا معينا لاختيار المدرب الجديد لأن ذلك يترتب على ضوء المناقشات بين أعضاء الاتحاد».