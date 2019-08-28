الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.

ونوه وزيري، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تستهدف تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية وتوفيرها بالسوق المحلية، بالإضافة إلى تصديرها للخارج.وعن متحف العاصمة الإدارية الجديد، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة للفنون والثقافة