10 مصريات في شرطة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

قوات حفظ السلام - أرشيفية

انضمت 10 شرطيات مصريات إلى صفوف الشرطة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمرة الأولى، حيث يكلفن إلى جانب زملائهن من الرجال، بالقيام بأعمال الدورية وحماية أفراد البعثة وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة، بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مصر تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المنظمة، بهدف تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في البعثة والبالغ عددهم 1359 عنصرا يليها الهنند والسنغال، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مارس الماضي.

وتمثل النساء 21% فقط من أفراد بعثات حفظ السلام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف يعملون في 14 بعثة بمختلف أنحاء العالم.ومنح قرار مجلس الأمن، البعثة الجديدة حق استخدام جميع الوسائل لتنفيذ ما فُوِضَت به، من بين أمور أخرى، لحماية المواطنين والعاملين في المجالات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعرضين