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10 مصريات في شرطة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
قوات حفظ السلام - أرشيفية
قوات حفظ السلام - أرشيفية
انضمت 10 شرطيات مصريات إلى صفوف الشرطة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمرة الأولى، حيث يكلفن إلى جانب زملائهن من الرجال، بالقيام بأعمال الدورية وحماية أفراد البعثة وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة، بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مصر تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المنظمة، بهدف تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في البعثة والبالغ عددهم 1359 عنصرا يليها الهنند والسنغال، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مارس الماضي.
وتمثل النساء 21% فقط من أفراد بعثات حفظ السلام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف يعملون في 14 بعثة بمختلف أنحاء العالم.ومنح قرار مجلس الأمن، البعثة الجديدة حق استخدام جميع الوسائل لتنفيذ ما فُوِضَت به، من بين أمور أخرى، لحماية المواطنين والعاملين في المجالات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعرضين
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جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
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قرار جمهوري بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى واشنطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة عام اعتبارا من يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء. من ناحية أخرى، صدق السيسي، في وقت سابق اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.
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جيش-الاحتلال

خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".
مسيرات-العودة-في-فلسطين (2)

فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
بوتين وترامب

روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
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