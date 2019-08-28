النفقة استرليني.. حرب المحاكم بين الفيشاوي وطليقته

سناء لحظي: هند الحناوي استغلت انشغالنا في عزاء فاروق الفيشاوي وأقامت دعوى نفقة والفيشاوي طلب منها إعادة ابنتهما من إنجلترا حتى لا تعيش مع رجل غريب

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

10 أيام مرت على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، حتى خرجت سناء لحظي محامية أحمد الفيشاوي، عن صمتها وتحدثت لـ«التحرير» موضحة القضايا المتبادلة بين وكيلها أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، وكذلك أوضحت الموقف القانوني للفنان عقب صدور الحكم الأخير ضده.

تقول سناء لحظي، إنها منذ أن تولت الدفاع عن موكلها منذ أربع سنوات لم تتفوه بكلمة عن القضايا التي يحكم فيها لصالحه، واعتبرت أن الحكم لصالح أحمد الفيشاوي مكسب ولكن المكسب الأكبر هو النجاة بـ"لينا"، ابنته من براثن الإعلام، وصون حقها في الخصوصية، مشيرة إلى أن الفيشاوي احترم هذا الاتجاه، وفي وسط الظروف العصيبة

تقول سناء لحظي، إنها منذ أن تولت الدفاع عن موكلها منذ أربع سنوات لم تتفوه بكلمة عن القضايا التي يحكم فيها لصالحه، واعتبرت أن الحكم لصالح أحمد الفيشاوي مكسب ولكن المكسب الأكبر هو النجاة بـ"لينا"، ابنته من براثن الإعلام، وصون حقها في الخصوصية، مشيرة إلى أن الفيشاوي احترم هذا الاتجاه، وفي وسط الظروف العصيبة التي يمر بها أحمد وأسرته منذ مرض والده الفنان فاروق الفيشاوي حتى وفاته.





وأضافت المحامية لـ«التحرير» أنه وبدلا من أن تأتي «لينا» إلى مصر التي لم تدخلها منذ أكثر من 4 سنوات، وتمكث بجوار جدها الفيشاوي قبل وفاته، كانت هند وأسرتها مشغولين باستغلال غياب أحمد وانشغاله بمرض والده ليحصلوا على أموال لا يستحقونها - بحسب حديثها- وماهو ثابت بالأوراق، ورفعت دعوى حبس ضده بدون وجه حق.



وتابعت موضحة في تصريحاتها أن هروب "هند" بابنة أحمد الفيشاوي خارج مصر وتحديدا إنجلترا يرجع لسببين، أولهما- لهروبها من تنفيذ حكم قضائي بحبسها لضبطها في الرابعة والنصف فجرا في حالة سكر بين مع شاب غريب لاذ بالفرار، فصدر حكم بحبسها أسبوعين مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وتأييد الحكم عند استئنافها عليه، ثانيهما- لأنها متزوجة من مصري يحمل الجنسية الإنجليزية، وتريد أن تسافر برفقته دون علم أحمد وأسرته لأن الزواج يسقط الحضانة عن الأم، وفور اكتشاف أحمد وأسرته لهذه الحقائق، أقامت الفنانة سمية الألفي، والدة أحمد الفيشاوي، دعوى قضائية لضم الصغيرة لها، وتدخلت الجدة سلوى عبد الباقي، جدة الطفلة للأم، تدخلا هجوميا في الدعوى، مطالبة بضم «لينا»، برغم انتهاكات ابنتها هند الحناوي، وتحصلت بالفعل على حكم بضم الصغيرة.





وأشارت المحامية إلى أن جدة الطفلة للأم، وضعت نفسها تحت طائلة القانون بعد صدور حكم لم تنفذه، بضم «لينا» إلى حضانتها، وأكملت « أحمد الفيشاوي كان بيبعت لها إنذارات عشان تنفذ حكم ضم الطفلة، وجدة البنت لم تمكن والدها من رؤية ابنته لمدة ساعتين فقط بنادي المقطم، وهو قالها هاتي البنت مصر ومتسبيش البنت تعيش مع راجل غريب عنها ورجعيها تعيش وسط أهلها وفي بلدها وفقا للتقاليد والأعراف المصرية، إلا انهم تهكموا على الأحكام».



وعن آخر تطورات القضايا بين الفيشاوي وطليقته، شرحت المحامية قائلة «رفعنا دعوى بإسقاط حضانتها، وسنقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضد موكلي بالحبس وهندفع لها الفلوس وواثقين إنها مش من حقها ولكن مع احتفاظنا بكافة الحقوق وهنرجع تاني نطالب بيها في التعويضات، والمبلغ في حدود 230 ألف جنيه، ودعوى الحبس الأخيرة لم يعلم بها أحمد الفيشاوي بالطريق القانوني، بل استغلوا انشغاله بوفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي وأقاموا الدعوى دون علمنا، ولو كنا حضرنا في المحكمة بالمستندات التي نمتلكها لم يكن هناك حكم بالحبس وكنا سنبين للمحكمة أن والدة هند ليس لها حق في مبلغ النفقة، لأنها لم تنفذ حكم ضم الصغيرة، لكن هما كتبوا العنوان غلط وتفاجأنا بحكم الحبس من وسائل الإعلام».





«أحمد الفيشاوي كان صامتا طوال تلك المدة، رافضا الحديث للإعلام وعدم التشهير بابنته وكنا نرفض الرد والحديث خلال الفترة الماضية حرصا منا على مصلحة لينا»، تقول المحامية، معقبة «لكن اكتشفنا كل الأحكام القضائية ضد هند واكتشفنا أنها متزوجة وحصلنا على إسقاط حضانة هند للطفلة وضمها للجدة "سلوى" ولكن اتضح لنا أنها متواطئة مع ابنتها، -حسب وصفها-، وأنها تدخلت في الدعوى وأخذت الضم وهي لم تنفذ قرار الضم منذ أن صدر حتى الآن».





تكمل سناء لحظي، موضحة «بدل ما يقدموا واجب العزاء في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، رفعوا دعوى نفقة خلسة قبل إعلاننا بها، كما رفعوا دعوى يطالبون فيها بالمصاريف المدرسية بالاسترليني»، وأشارت إلى أن أحمد الفيشاوي ووالده أودعوا مبالغ مالية في البنك لتحويلها بالعملة الاسترليني ودفعوا لمدرسة "لينا" مصاريف عام كامل، إلا أننا فوجئنا أن والدتها تطالب بها مرة ثانية، وعند سؤالنا أفادت المدرسة بأن الطفلة لم تقيد بها إلا لمدة عام واحد فقط، وعلمنا أن والدتها قدمت لها في مدرسة بالمجان، ولذلك فقد خسروا قضية المصاريف الدراسية، وتم رفضها، ولم تكتف بكل ذلك وطالبت بمصاريف إقامتها بالاسترليني في شقة بانجلترا، وعندما توصلنا لعقد الشقة اكشفنا أنها ليست مسكن حاضنة لكنه مسكن لها مع زوجها المصري الحالي، وعقد الإيجار باسمهما».

ولفتت لحظي إلى أن الفيشاوي استطاع التواصل مع ابنته لينا المقيمة في إنجلترا منذ نحو أسبوعين و«قالها تعالي مصر وشوفي المدرسة اللي تعجبك هنا وأنا هصرف عليكي»، مشيرة أن موكلها متمسك بمسؤليته تجاه طفلته وفعل كل ما هو متاح للحفاظ على حقوقها ونشأتها في بيئة مناسبة.

وناشد الفنان أحمد الفيشاوي ووالد لينا على لسان محاميته السفارة المصرية في لندن والسفارة البريطانية في مصر بالمساندة لتنفيذ حكم ضم الصغيرة علما بأن "لينا" تعيش مع والدتها بصفة غير قانونية، حسب تأكيد المحامية.