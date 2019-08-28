رياضة

مونديال اليد.. الزمالك يتأخر أمام كييل بالشوط الأول

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
تأخر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتجية (18-12) في الشوط الأول، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي، في المقابل كييل الألماني يخوض المنافسات بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد. يشار إلى أن مواجهة اليوم بين الزمالك وكييل هي الثانية تاريخيًا، التي تجمع الفريقين، حيث سبق والتقيا في كأس العالم
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احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.
تقنية-الفار

تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
محمود-الخطيب (1)

ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
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يد الزمالك‎ (4) copy

الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.
بيكيه

بيكيه: برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها على هيمنة الفريق التامة على الدوري الإسباني في العقد الأخير، في الوقت الذي فضل فيه الغريم ريال مدريد وضع دوري أبطال أوروبا كأولوية قصوى، وودع البارسا المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مؤلمة في آخر عامين بالخسارة في مباراة الإياب بعد التمتع بأفضلية كبيرة في الذهاب، وفي الوقت الذي يرغب فيه بيكيه في استعادة لقب دوري الأبطال، يرى أن فريقه يستحق إشادة أكبر على نجاحاته المحلية.
فيليب-كوتينيو (2)

سكاي: توتنهام الأوفر حظًا لضم كوتينيو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توتنهام أصبح الأوفر حظًا فيما يخص التعاقد مع صانع ألعاب برشلونة فيليب كوتينهو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى صيف 2020. وقالت صحيفة «سكاي» في تقرير لها مساء اليوم، إن اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح فائضا عن احتياجات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لكن توتنهام هو صاحب الفرصة الأكبر في الحصول على خدمات النجم الدولي.
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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