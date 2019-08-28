ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية «التخابر الكبرى»؟

خبراء قانون: القضية تحوى آلاف الأوراق التي تحتاج إلى تمحيص وقراءة جيدة ولا يشترط حضور المتهمين في المحكمة لحضورهم أغلب الجلسات ومن حق القاضي مد أجل القضية متى شاء

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

شيرين فهمي

بعدما حجزت محكمة جنايات القاهرة، القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى» إلى جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28 من أغسطس، للنطق بالحكم على كل من محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أصدرت المحكمة قرارا جديدا بمد أجل الحكم في القضية إلى جلسة 11 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

«التحرير» طرحت على خبراء قانونيين سؤالا «ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية التخابر؟»، فأوضح الدكتور أسامة نور الدين، الخبير القانوني، أن المحكمة من حقها أن تعطي نفسها أجلا للحكم في قضية، حتى وإن حددت جلسة ما للنطق بالحكم فيها، إذ تستعمل حقها القانوني المخول لها وفقا للمادة 172 من