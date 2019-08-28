جريمة

ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية «التخابر الكبرى»؟

خبراء قانون: القضية تحوى آلاف الأوراق التي تحتاج إلى تمحيص وقراءة جيدة ولا يشترط حضور المتهمين في المحكمة لحضورهم أغلب الجلسات ومن حق القاضي مد أجل القضية متى شاء
تحرير:تهامى البندارى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
شيرين فهمي
شيرين فهمي
بعدما حجزت محكمة جنايات القاهرة، القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى» إلى جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28 من أغسطس، للنطق بالحكم على كل من محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أصدرت المحكمة قرارا جديدا بمد أجل الحكم في القضية إلى جلسة 11 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
«التحرير» طرحت على خبراء قانونيين سؤالا «ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية التخابر؟»، فأوضح الدكتور أسامة نور الدين، الخبير القانوني، أن المحكمة من حقها أن تعطي نفسها أجلا للحكم في قضية، حتى وإن حددت جلسة ما للنطق بالحكم فيها، إذ تستعمل حقها القانوني المخول لها وفقا للمادة 172 من
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أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
سجن

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
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قضية التخابر مع قطر

مد أجل الحكم في «التخابر الكبرى» لجلسة 11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى المتهم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد
محمد-بديع (2)

برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
المستشار-محمد شرين-فهمى

إفشاء أسرار الدولة.. غدا النطق بالحكم في «التخابر»

تصدر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها النهائي والبات في قضية إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمًا في يونيو 2015، بمعاقبة كل من: خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي و13 آخرين هاربين) بالإعدام شنقا،
محكمة

سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
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