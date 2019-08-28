ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية «التخابر الكبرى»؟
خبراء قانون: القضية تحوى آلاف الأوراق التي تحتاج إلى تمحيص وقراءة جيدة ولا يشترط حضور المتهمين في المحكمة لحضورهم أغلب الجلسات ومن حق القاضي مد أجل القضية متى شاء
تحرير:تهامى البندارى
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
شيرين فهمي
بعدما حجزت محكمة جنايات القاهرة، القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى» إلى جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28 من أغسطس، للنطق بالحكم على كل من محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أصدرت المحكمة قرارا جديدا بمد أجل الحكم في القضية إلى جلسة 11 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
«التحرير» طرحت على خبراء قانونيين سؤالا «ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية التخابر؟»، فأوضح الدكتور أسامة نور الدين، الخبير القانوني، أن المحكمة من حقها أن تعطي نفسها أجلا للحكم في قضية، حتى وإن حددت جلسة ما للنطق بالحكم فيها، إذ تستعمل حقها القانوني المخول لها وفقا للمادة 172 من
«التحرير» طرحت على خبراء قانونيين سؤالا «ماذا يعني مد أجل الحكم في قضية التخابر؟»، فأوضح الدكتور أسامة نور الدين، الخبير القانوني، أن المحكمة من حقها أن تعطي نفسها أجلا للحكم في قضية، حتى وإن حددت جلسة ما للنطق بالحكم فيها، إذ تستعمل حقها القانوني المخول لها وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات، شريطة أن تحدد موعدا آخر للجلسة التي ستنطق فيها بالحكم.
يشير «نور الدين» إلى أن الأسباب التي تدفع القاضي لمد أجل الحكم في قضية تكون إما لعدم انتهاء هيئة المحكمة التي تنظر القضية من المداولة في الحكم ودراسة أوراق الجناية المعروضة عليها، وتمحيص الأدلة والمستندات والتقارير الفنية التي تعزز وجهة نظر وعقيدة القاضي، وإما لحدوث تعذرات أمنية تحول دون ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية معينة، وهو الأمر الذي يفضل معه القاضي مد أجل للنطق بالحكم في القضية.
ولفت الخبير القانوني إلى أن القانون أجاز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها قبَل المتهمين، حتى وإن تغيبوا عن جلسة النطق بالحكم، شريطة أن يكونوا حضروا قدرا كافيا من جلسات سماع الشهود والمرافعات وغيرها، وهو ما حدث في وقت سابق في قضية أحداث مكتب الإرشاد، إذ أصدرت محكمة الجنايات حكمها قبل المتهمين رغم غيابهم عن جلسة النطق بالحكم.
«من الجائز أن المحكمة لم تستقر على مسودة أسباب الحكم»، يقول الخبير القانوني، متابعا أن المشرع القانوني نص في قانون المرافعات المدنية والتجارية على أحقية المحكمة في تأجيل النطق بالحكم على المتهمين إلى جلسة أخرى، إذ يكون لزاما على المحكمة إيداع مسودة بأسباب الحكم، خلال 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وهو الأمر الذي من الجائز أنه لم تستقر عليه محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المكلف بنظر قضية «التخابر الكبرى».
واتفق معه في الرأى الخبير القانوني محمود حسني، شارحا أن قضية مثل «التخابر الكبرى»، بما تحويه من آلاف الأوراق والتقارير والأحراز والشهود، ليست قضية سهلة للنطق بالحكم فيها على وجه من العجلة، وهو الأمر الذي ينبغي للمحكمة فيه أن تمحص وتفحص في أوراق الدعوى المعروضة عليها قبيل الحكم فيها، ولم يوضح القانون عدد مرات تأجيل الحكم في القضية، نظرا لأن الحكم الصادر لا رجعة فيه، وعلى القاضي أن يبحث في أوجه الدعوى على النحو الأمثل والأكمل، لأن الحكم يحدد مصائر متهمين.
بتاريخ 15 من سبتمبر عام 2016، انفردت «التحرير» بمذكرة الطعن على أحكام الإدانة الخاصة بمؤبد محمد مرسي وإعدام خيرت الشاطر في قضية «التخابر الكبرى».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى» إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم.
يحاكم في القضية محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف.
ألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق محمد مرسى و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى.