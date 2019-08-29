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تنظيم النوم.. تعرف على فوائد شاي الموز

يعتبر شاي الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعمل كموسع للأوعية الدموية.
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
شاي الموز
شاي الموز
حول العالم توجد أنواع متعددة للشاي، أشهرها الشاي الأخضر والشاي الأحمر، وكل منهما يتميز بالعديد من الفوائد، من بينها فقدان الوزن بشكل صحي، والتخلص من المشكلات الهضمية التي أصبح يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، من المؤكد أنك سمعت جدتك ذات يوم تقول:"عليك بتناول كوب من الشاي لتهدئة آلام معدتك"، ولكن هل سمعت من قبل عن شاي الموز؟ أثبتت الدراسات مؤخرًا إن هذا النوع من الشاي يعمل بفاعلية كبيرة في إزالة حب الشباب من الوجه، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
كل يوم نسمع عن أنواع جديدة من الطعام والمشروبات، لا تُقدم على سبيل التقليعات فقط، ولكنها تمنحك مجموعة من الفوائد الصحية والعلاجية، على سبيل المثال شاي الموز، قبل التحدث عن الفوائد، نستطيع أولًا أن ننظر في طريقة العمل: المكونات موزة مقطعة إلى قطع صغيرة  قرفة أو عسل  6 أكواب من الماء الخطوات
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الكربوهيدرات

ما أفضل الأوقات لتناول الكربوهيدرات والدهون؟

ينادي خبراء التغذية دائمًا بتقليل كمية الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأنها تتراكم في الجسم على هيئة دهون في البطن والفخذين، وبشكل عام، ينتج عنها أمراض عديدة تتعلق بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، لذا ينصح دائمًا بتناول طعام صحي، ولكن ليس الدهون فقط هي التي تتراكم في جسم الإنسان، فقد أثبتت العديد من الأبحاث أن الكربوهيدرات أيضًا تختزن في الجسم، لذا ينصح بتنظيم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، نقلًا عن "dailyhealthpost".
الفاصوليا الحمراء

للحصول على اللكتين النباتي.. تناول الفول السوداني

توجد كثير من العناصر الغذائية المهمة التي لا نعلم عنها الكثير؛ على سبيل المثال، اللكتين، فهو من أهم ما يمكن أن تتناوله للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعد اللكتين نوعا محددا من البروتين، ويوجد بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها، والمنتجات الحيوانية، كما أنه يلعب دورا مهما في عمليات كثيرة في الجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز المناعي ونمو الخلايا، ويُنصح دائمًا بتناول الفاصوليا الحمراء، وفول الصويا، والقمح. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
أهمية-العصائر-في-فصل-الصيف

القهوة الباردة وعصير الرمان.. عصائر مرطبة في الصيف

في الشهور الأولى من فصل الصيف، لا يبلغ الحر ذروته، ويكون المناخ العام لطيفا إلى حد ما، ولكن عندما ندخل في شهري أغسطس وسبتمبر، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بمشكلات صحية كبيرة؛ على سبيل المثال، ضربة الشمس وضغط الدم المنخفض، فضلا عن السكتات الدماغية، إذ يجب الحصول على قدر كافٍ من الترطيب من خلال شرب كميات كافية من المياه والعصائر المثلجة للحفاظ على درجة حرارة الجسم، والوظائف الحيوية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
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