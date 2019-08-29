تنظيم النوم.. تعرف على فوائد شاي الموز

يعتبر شاي الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعمل كموسع للأوعية الدموية.

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

شاي الموز

حول العالم توجد أنواع متعددة للشاي، أشهرها الشاي الأخضر والشاي الأحمر، وكل منهما يتميز بالعديد من الفوائد، من بينها فقدان الوزن بشكل صحي، والتخلص من المشكلات الهضمية التي أصبح يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، من المؤكد أنك سمعت جدتك ذات يوم تقول:"عليك بتناول كوب من الشاي لتهدئة آلام معدتك"، ولكن هل سمعت من قبل عن شاي الموز؟ أثبتت الدراسات مؤخرًا إن هذا النوع من الشاي يعمل بفاعلية كبيرة في إزالة حب الشباب من الوجه، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".

كل يوم نسمع عن أنواع جديدة من الطعام والمشروبات، لا تُقدم على سبيل التقليعات فقط، ولكنها تمنحك مجموعة من الفوائد الصحية والعلاجية، على سبيل المثال شاي الموز، قبل التحدث عن الفوائد، نستطيع أولًا أن ننظر في طريقة العمل: المكونات موزة مقطعة إلى قطع صغيرة قرفة أو عسل 6 أكواب من الماء الخطوات