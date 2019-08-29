تنظيم النوم.. تعرف على فوائد شاي الموز

يعتبر شاي الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعمل كموسع للأوعية الدموية.
حول العالم توجد أنواع متعددة للشاي، أشهرها الشاي الأخضر والشاي الأحمر، وكل منهما يتميز بالعديد من الفوائد، من بينها فقدان الوزن بشكل صحي، والتخلص من المشكلات الهضمية التي أصبح يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، من المؤكد أنك سمعت جدتك ذات يوم تقول:"عليك بتناول كوب من الشاي لتهدئة آلام معدتك"، ولكن هل سمعت من قبل عن شاي الموز؟ أثبتت الدراسات مؤخرًا إن هذا النوع من الشاي يعمل بفاعلية كبيرة في إزالة حب الشباب من الوجه، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
كل يوم نسمع عن أنواع جديدة من الطعام والمشروبات، لا تُقدم على سبيل التقليعات فقط، ولكنها تمنحك مجموعة من الفوائد الصحية والعلاجية، على سبيل المثال شاي الموز، قبل التحدث عن الفوائد، نستطيع أولًا أن ننظر في طريقة العمل:
المكونات
موزة مقطعة إلى قطع صغيرة
قرفة أو عسل
6 أكواب من الماء
الخطوات
كل يوم نسمع عن أنواع جديدة من الطعام والمشروبات، لا تُقدم على سبيل التقليعات فقط، ولكنها تمنحك مجموعة من الفوائد الصحية والعلاجية، على سبيل المثال شاي الموز، قبل التحدث عن الفوائد، نستطيع أولًا أن ننظر في طريقة العمل:
المكونات
موزة مقطعة إلى قطع صغيرة
قرفة أو عسل
6 أكواب من الماء
الخطوات
قم بغلي الماء لفترة من الوقت، وبعد ذلك أضف الموز المقطع إلى الماء المغلي وانقعه لفترة من 10 إلى 15 دقيقة، قم بصب الشاي، وبعد ذلك يمكنك إضافة العسل أو القرفة حسب الرغبة، يحتوي الموز على مجموعة من الفوائد الصحية والعلاجية، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، وبالتالي يحميك من بعض الأمراض، كما أنه يعتبر مصدرا رئيسيا للبروتين، ويعمل على إدارة ضغط الدم، مع الوقاية من اضطرابات الرئة، وأشكال مختلفة من السرطان، وبالتالي فإن إضافة الموز إلى النظام الغذائي اليومي يعتبر أحد الأنظمة الصحية.
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ربما سمعت عن طرق مختلفة لإضافة فاكهة الموز في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنك لم تفكر في إضافته إلى الشاي من قبل، يعد من أكثر المشروبات الصحية التي تمد الجسم بكثير من الفوائد، وما يلي بعض من الفوائد التي يمدك بها شاي الموز:
1-القمية الغذائية
يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الهامة مثل البوتاسيوم والألياف الغذائية، ومجموعة فيتامين B المركبة والبوتاسيوم والمغنسيوم والمنجنيز، وبعض من العناصر الغذائية الهامة.
2-إدراة ضغط الدم
يعتبر شاي الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، كما إنه يعمل كموسع للأوعية الدموية، فالبوتاسيوم لا يعمل فقط على تنظيم توازن السوائل في الجسم، ولكن يقلل أيضًا من الضغط على القلب والأوعية الدموية من خلال التقليل من حدة التوتر في الشرايين والأوعية الدموية.
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3-تنظيم النوم
يحتوي على معدلات عالية من التريبتوفان والسيروتونين والدوبامين، وكلًا منهما مرتبط بشكل كبير بتحسين مستويات النوم وتقليل الإصابة بالأرق، والنوم عمومًا بشكل أكثر راحة ودون انقطاع، فقلة النوم تزيد من معدلات beta-amyloid في المخ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
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4-يخفف الاكتئاب
نظرًا لأن شاي الموز يحتوي على السيروتيونين والدوبامين، يساعد بشكل كبير في تنظيم الهرمونات في الجسم، والتعزيز من الحالة المزاجية، فإذا كنت تعاني بانتظام من القلق أو الاكتئاب ، فقد تكون إضافة شاي الموز إلى نظامك الغذائي ما تحتاج إليه.
5-يساعد في عملية الهضم
البوتاسيوم والمنجنيز من العناصر الأساسية التي توجد في شاي الموز، يعمل كلًا منهما على التحسين من وظائف العضلات، وبالتالي يعد هام بشكل كبير في عملية الهضم، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الانتفاخ والتشنجات والاسهال، مع تحسين امتصاص المواد الغذائية.
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