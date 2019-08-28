جريمة

وفاة مستشار بجنايات الزقازيق داخل المحكمة

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظ المستشار محمد محمد ناجي علي، عضو الهيئة بمحكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ أثناء تواجده في الاستراحة الخاصة قبل التوجه إلى قاعة المحكمة لممارسة عمله كعضو يمين بالهيئة، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية، وعندما حاول الحارس إفاقته ظنًا منه أنه نائم، تأكد من وفاته جراء الأزمة التي أودت بحياته، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة احتشاء بعضلة القلب، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد رجال قطاع الأمن المسئول عن تأمين محكمة الزقازيق، مفاده وفاة المستشار «محمد محمد ناجي علي» 55 عامًا، العضو اليمين بهيئة محكمة الجنايات، وذلك
اقرأ المزيد
شنق

أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
سجن

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، أثر تصادم تمناية مع نصف نقل بطريق الصحراوي نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الإسكندرية، إذ قطعت السيارة النصف نقل الطريق أمام السيارة الأخرى ما أدى إلى الحادث، ونُقلت الجثة لمستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
محكمة عسكرية

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بـ«ولاية سيناء» لـ2 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة إرهاب وقتل وتخريب في شمال سيناء، إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
جثة-طفل

ذنب «فارس».. عشماوي ينهي رحلة تعذيب «ملاك التبين»

ماذا اقترف «فارس» ليلحق بتعداد الضحايا في جرائم أزواج الأمهات؟ ماذا فعل هذا الطفل الصغير ليصبح جثة هامدة؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة جنايات القاهرة الستار خلال حكمها بالإعدام على عاطل بمنطقة التبين والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل الصغير، صاحب الخمس سنوات، بدم بارد، بعد وصلة من الضرب المستمر والتعذيب، إلا أن قضاء الله في الأرض اقتص لدماء «فارس».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org