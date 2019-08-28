وفاة مستشار بجنايات الزقازيق داخل المحكمة

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

صورة أرشيفية

لفظ المستشار محمد محمد ناجي علي، عضو الهيئة بمحكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ أثناء تواجده في الاستراحة الخاصة قبل التوجه إلى قاعة المحكمة لممارسة عمله كعضو يمين بالهيئة، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية، وعندما حاول الحارس إفاقته ظنًا منه أنه نائم، تأكد من وفاته جراء الأزمة التي أودت بحياته، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة احتشاء بعضلة القلب، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد رجال قطاع الأمن المسئول عن تأمين محكمة الزقازيق، مفاده وفاة المستشار «محمد محمد ناجي علي» 55 عامًا، العضو اليمين بهيئة محكمة الجنايات، وذلك