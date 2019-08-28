العاطلون أولى.. غضب برلماني بسبب قروض متعافي الإدمان

«والي»: قروض للمتعافين من الإدمان بأكثر من 2 مليون جنيه حتى الآن.. «شعبان»: أغلب المدمنين من العاطلين.. «حلاوة» تطالب بتعميم القرار على الشباب لا المتعافين من الإدمان فقط
خلال الأيام الماضية سلمت وزارة التضامن برئاسة الدكتورة غادة والي، مجموعة من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، من أجل مساعدتهم على العودة لسوق العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم. ورغم أن إقراض المتعافين من الإدمان يعد خطوة جيدة لإعادة دمجهم فى المجتمع كأفراد نافعين مرة أخرى، فإن هذا الأمر أثار حالة من الغضب لدى بعض النواب الذين طالبوا الحكومة ووزيرة التضامن بتعميم القرار على كامل الشباب العاطلين، لا المتعافين من الإدمان فقط.
مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت ما يقرب من 2 مليون و60 ألف جنيه حتى الآن.
وأوضحت «والى» أنه يتم توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة «بداية
مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت ما يقرب من 2 مليون و60 ألف جنيه حتى الآن.
وأوضحت «والى» أنه يتم توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.
أغلب المدمنين من الشباب العاطل
من جانبه يقول النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إقراض المتعافين من الإدمان لدمجهم فى المجتمع فكرة جيدة، ولكن يجب أن يتم تعميمها على المواطنين بشكل عام، حتى تتم الاستفادة من طاقات الشباب المهدرة من خلال المشروعات الصغيرة.
وأوضح شعبان، فى تصريح لـ«التحرير»، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الطريق الأمثل لإحداث تنمية شاملة فى المجتمع، لافتا إلى أن البيروقراطية التى تواجه الشباب فى الحصول على قروض ميسرة لعمل مشروعات تخدم الدولة تقتل أفكارهم بداخلهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تقدم الحكومة مجموعة من الأفكار لمشروعات صغيرة للشباب العاطل، للمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «أغلب المدمنين من الشباب العاطل، بسبب الفراغ الذى يعيش فيه بعضهم لعدم وجود وظائف لهم، أو عدم قدرتهم على الحصول على قروض لعمل مشروعات خاصة بهم، وهذه المبادرة قد تمثل حلا لمشكلاتهم».
منطق غريب يتطلب مراجعة
بينما قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزارة التضامن عن توفير قروض للمتعافين من الإدمان بقيمة 100 ألف جنيه يؤكد وجود أزمة في توجهات الوزارة، مضيفة: «هل يجب أن يمر الشخص بمرحلة الإدمان حتى ندعمه؟! منطق غريب».
وأشارت النائبة إلى أن هناك العديد من الشباب العاطل في مصر، والذي يعاني من الظروف الاقتصادية وفي أمَس الحاجة إلى قرض ميسر بقيمة بسيطة، لبدء مشروع يستطيع من خلاله مباشرة حياته والاستقلال المادي على الأقل.
وطالبت النائبة، وزيرة التضامن بتعميم القرار على كامل الشباب العاطل لا المتعافين من الإدمان فقط، مشيرة إلى أن القرار جيد ويعكس اهتماما بالمتعافين من الإدمان، إلا أن منطقه غريب ويتطلب مراجعة.
الإدمان مرض يمكن العلاج منه
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب والرياضة، قد شهدا حفل ختام الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان والمقام بالمركز الأولمبى بالمعادى تحت شعار «شبابنا أقوى من المخدرات»، فى إطار تنفيذ صندوق مكافحة الإدمان حملة «أنت أقوى من المخدرات» بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وأكدت وزيرة التضامن أن الهدف الأساسى من بطولة الدورى الرياضى للمتعافين هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم لأجل الاندماج مرة أخرى في المجتمع، وتأكيد أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه، بإلاضافة إلى بث روح التحدى والإرادة فى تنافس رياضى بين شباب المتعافين.
وشارك فى البطولة الرياضية 160 متعافيا من الإدمان، واختتمت المباراة النهائية بعد أن دارت مباريات التأهل خلال الأيام الماضية، بمشاركة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وقام بالتعليق على المباراة النهائية الكابتن أحمد شوبير، حيث يأتى الدوري في إطار الأنشطة غير التقليدية لمواجهة الإدمان وجهود الحكومة للدمج المجتمعي للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية في المجتمع.