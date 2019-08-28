العاطلون أولى.. غضب برلماني بسبب قروض متعافي الإدمان

«والي»: قروض للمتعافين من الإدمان بأكثر من 2 مليون جنيه حتى الآن.. «شعبان»: أغلب المدمنين من العاطلين.. «حلاوة» تطالب بتعميم القرار على الشباب لا المتعافين من الإدمان فقط

تحرير:أمين طه ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

وزيرة التضامن

خلال الأيام الماضية سلمت وزارة التضامن برئاسة الدكتورة غادة والي، مجموعة من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، من أجل مساعدتهم على العودة لسوق العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم. ورغم أن إقراض المتعافين من الإدمان يعد خطوة جيدة لإعادة دمجهم فى المجتمع كأفراد نافعين مرة أخرى، فإن هذا الأمر أثار حالة من الغضب لدى بعض النواب الذين طالبوا الحكومة ووزيرة التضامن بتعميم القرار على كامل الشباب العاطلين، لا المتعافين من الإدمان فقط.

مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت ما يقرب من 2 مليون و60 ألف جنيه حتى الآن. وأوضحت «والى» أنه يتم توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة «بداية