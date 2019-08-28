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حب وموت وتشرد.. قصة عودة «شوق» لأسرتها بعد 18 سنة

امرأة تشردت في الشوارع واشتهرت باهتمامها بنفسها وإكسسواراتها.. «شادية» تركت منزلها وأبناءها الثلاثة بعد صدمتها بموت حبيبها «الأول».. و«صورة» تعيدها إلى أسرتها بعد 18 سنة
تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
شوق مع عائلتها
شوق مع عائلتها
«اللي يعيش ياما يشوف»، عبارة يطلقها الناس عادةً كلما مرَّ بهم موقف غريب أو استثنائي، وقصة «شادية» هي أكثر القصص التي تنطبق عليها هذه العبارة، إذ اجتمع فيها «الحب والهجر والموت والتشرد»، لينتهي الحال بـ«شادية» الأم لـ3 أطفال، إلى متشردة في الشوارع بزيّها المهترئ، لكنها رغم كل هذا كانت تصفف شعرها، وترتدي الحُلى والإكسسوارات، حتى حازت اسمًا جديدًا يشير إلى قصتها، ألا وهو «شوق»، قبل أن تكتب «صورة» عبر «فيسبوك» آخر فصول قصتها وتعود إلى أسرتها بعد غياب 18 عامًا.
قبل نحو سبعة وخمسين عامًا، على بعد أمتار من وسط مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بدأت القصة، إذ ولدت «شادية» في منزل بسيط لأسرة لا تطلب من الدنيا سوى العيش بأقل القليل، لذا لم تحصد الفتاة نصيبًا من التعليم، اللهم إلا القدرة على «فك الخط». كبرت «شادية» وطرق الحب
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