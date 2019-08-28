حب وموت وتشرد.. قصة عودة «شوق» لأسرتها بعد 18 سنة

امرأة تشردت في الشوارع واشتهرت باهتمامها بنفسها وإكسسواراتها.. «شادية» تركت منزلها وأبناءها الثلاثة بعد صدمتها بموت حبيبها «الأول».. و«صورة» تعيدها إلى أسرتها بعد 18 سنة
«اللي يعيش ياما يشوف»، عبارة يطلقها الناس عادةً كلما مرَّ بهم موقف غريب أو استثنائي، وقصة «شادية» هي أكثر القصص التي تنطبق عليها هذه العبارة، إذ اجتمع فيها «الحب والهجر والموت والتشرد»، لينتهي الحال بـ«شادية» الأم لـ3 أطفال، إلى متشردة في الشوارع بزيّها المهترئ، لكنها رغم كل هذا كانت تصفف شعرها، وترتدي الحُلى والإكسسوارات، حتى حازت اسمًا جديدًا يشير إلى قصتها، ألا وهو «شوق»، قبل أن تكتب «صورة» عبر «فيسبوك» آخر فصول قصتها وتعود إلى أسرتها بعد غياب 18 عامًا.
قبل نحو سبعة وخمسين عامًا، على بعد أمتار من وسط مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بدأت القصة، إذ ولدت «شادية» في منزل بسيط لأسرة لا تطلب من الدنيا سوى العيش بأقل القليل، لذا لم تحصد الفتاة نصيبًا من التعليم، اللهم إلا القدرة على «فك الخط».
كبرت «شادية» وطرق الحب
قبل نحو سبعة وخمسين عامًا، على بعد أمتار من وسط مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بدأت القصة، إذ ولدت «شادية» في منزل بسيط لأسرة لا تطلب من الدنيا سوى العيش بأقل القليل، لذا لم تحصد الفتاة نصيبًا من التعليم، اللهم إلا القدرة على «فك الخط».
كبرت «شادية» وطرق الحب قلبها حاملًا صورة وردية لمستقبل يجمعها مع من اختارته واختارها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ رفضت أسرتها زواجها بحبيبها، فكتمت أنينها بين ضلوعها، ووافقت على أول من طلب خطبتها، وتمت مراسم الزفاف والانتقال لبدء حياة جديدة في منزل الزوج بإحدى المدن الحدودية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعاشت في منزل زوجها لنحو ثلاث سنوات، رزقهما الله فيها بابنتين وصبي.
لكن في مسقط رأسها، ظل «الحبيب الأول» متعلقا بها، فنزل إلى الشوارع باحثا عنها، لتدعسه إحدى السيارات وتصعد روحه إلى بارئها.
تسمع «أم الأطفال الثلاثة» بما حدث لحبيبها، فتترك منزلها وتعود إلى المحافظة التي شهدت مولدها، ثم أخذت تبحث في الشوارع عنه كما لو كانت وفاته بمنزلة السفر الذي يمكنه العودة منه ما دامت قد عادت، فجابت الشوارع بحثا عنه، لكن بحثها طال 10 سنوات قضتها بين أروقة شوارع مدينة الزقازيق، كل من يراها يحتار في أمرها ويتساءل في قرارة نفسه: كيف لسيدة ترتدي الإكسسوارات والحُلى وتهتم بمظهرها وزيها أن تكون «متشردة»؟!
ظلت حالة «شادية» على ما هي عليه، تبتعد عن أسرتها وذويها كل يومٍ عن الآخر، فلا هي عادت إلى المنطقة التي شهدت مولدها ليتعرف عليها أحدهم، أو اقتربت من مسكن أسرتها ليروها ولو مصادفة، واستمر الغياب لخمس سنوات إضافية قضتها «شوق» في منطقة الإسعاف المعروفة بوسط مدينة القاهرة، بعدما أضيف إليها الاسم الجديد كلقب جديد تشتهر به دون أسباب أو مقدمات.
مع بداية عام 2017 كانت الظروف تقود «شوق» لتغيّر جديد نحو نهاية التشرد ورحلتها في الشوارع، إذ عثر عليها فريق دار «بسمة» لإيواء المشردين، وأعادها إلى مقر الدار بمدينة الزقازيق، لتتلقى العناية اللازمة بعيدًا عن هموم الشارع، في استضافة وإيواء استمرا لأكثر من عامين ونصف العام، حتى أعلنت الساعة منتصف نهار الإثنين الماضي، عندما تلقفت أيدي إحدى الفتيات النشرة الدورية التي تقوم بها الجمعية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن المشردين المنضمين للدار ومدى ما يتلقونه من معاملة ورعاية.
أخذت الفتاة تُكذب نفسها مرارًا، قبل أن تذهب بالصورة إلى والدتها، لتُخبرها الأخيرة بما عجز قلبها عن تصديقه: «دي خالتك اللي بندور عليها بقالنا 18 سنة»، قبل أن تترجم الأم وابنتها مشاعر الفرحة باستقلال أقرب وسيلة مواصلات والتوجه إلى الدار التي تبعد عنهما نحو اثنتي عشرة ساعة وأكثر، وما أن دخلت المرأة الدار، حتى انهارت باكية تبحث عن شقيقتها بين وجوه المشردين، قبل أن يصطحبها محمود درج، مدير الدار، إلى مكان «شادية»، ويتم توقيع محضر الاستلام، الذي حمل رقم 232 لسنة 2019، ونص على تعهد الأسرة برعايتها وكفالتها.