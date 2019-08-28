بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

بطحت رأسه بفازة وأكمل عليه أشقاؤها حفلة الضرب وترجاه والدهم بعدم جرهم إلى قسم الشرطة واكتشف قتلها أحد الأشخاص حاول الاعتداء عليها فقرر إسقاط مستحقاتها قبل تطليقها

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

مشاجرات زوجية- تعبيرية

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.

أقام الزوج دعوى نشوز لإسقاط حقوق زوجته المادية قبل تطليقها، خاصة أنها تصر على الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة إليه، واستولت وعائلتها على كل أثاث شقة الزوجية، كما تهدده بإقامة قضايا نفقة، قبل حصولها على الطلاق، وكل هذا يأتى بجانب تعدي الزوجة وأشقائها الثلاثة على الزوج بالضرب، ما أحدث

أقام الزوج دعوى نشوز لإسقاط حقوق زوجته المادية قبل تطليقها، خاصة أنها تصر على الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة إليه، واستولت وعائلتها على كل أثاث شقة الزوجية، كما تهدده بإقامة قضايا نفقة، قبل حصولها على الطلاق، وكل هذا يأتى بجانب تعدي الزوجة وأشقائها الثلاثة على الزوج بالضرب، ما أحدث كدمات وسحجات بجسده تغاضى حينها عن تحرير محضر بالواقعة بسبب الصلح فى مرة سابقة معهم.



يؤكد الزوج أن عامين من الخطبة مدة كبيرة كفيلة بالتعارف والتفاهم بين الشخصين، وكانت الفتاة خلالهما تبدو رقيقة عذبة بجانب جمالها الأخاذ، وكانت جميع اللقاءات تتم فى منزل أسرة الفتاة، التى رفضت خروج الخطيبين للتنزه حتى إن كان برفقتهما أحد أشقائها، وكانت مقابلات الخطيبين يغلب عليها الطابع العائلي فى التسامر وتبادل أطراف الحديث وتناول المأكولات والمشروبات، وهامش ضئيل من الحديث بين الخطيبين فى كل زيارة، لكنه سألها خلال المقابلات عن كل شيء، ما عدا شيء واحد.



وقال الزوج على هامش دعواه التى أقامها بمحكمة الأسرة بالجيزة: "ميخطرش على بال حد متقدم لواحدة يسألها إن كانت لها سوابق جنائية من عدمه، كما أن الفيش والتشبيه ليس من المستندات اللازمة لعقد القران، لكنى علمت هذا فى أول مشاجرة كبيرة بيني وبين العروس بعد زواجنا بستة أشهر".



شرح الزوج أنه فى إحدى المرات تشاجر مع زوجته فقذفته بكوب زجاجي، ما تسبب فى بطح رأسه، وحينما رأى الدماء تسيل منه جن جنونه وتعدى على زوجته بالضرب، فاستعانت بأشقائها الذين بدورهم تعدوا عليه بالضرب، ما جعله يقرر أن يتقدم ضدهم بمحضر إلى قسم الشرطة، وهنا تدخل والدهم وطلب الصلح، وعاتبه بالرجوع لأشقاء زوجته دون تقدير الرجوع له كأب، وحينما وجد إصرارًا من زوج ابنته على إبلاغ الشرطة أخبره بأن الإصابة القوية الظاهرة عليه هى التى برأسه "البطح" وسأله إن كان يقبل أن يتم حبس زوجته، وخطورة ذلك عليها نفسيا، إذ سبق أن تعرضت لحادث قبل 9 سنوات جعلها متهمة بالقتل.



وقعت الكلمات على الزوج كالصاعقة، ما أنساه آلام جسده المبرحة من الضرب، وأخذه الفضول والدهشة إلى حديث حميه: "قتلت؟"، وشرح والد الفتاة أنهم كان لديهم سائق يوصل ابنته إلى المدرسة، لكنه طمع فيها وحاول الاعتداء عليها فقتلته دفاعًا عن نفسها، واستسمحه وطالبه بعدم الوصول بالمشكلة إلى قسم الشرطة حتى لا يتسبب فى نكبة ابنته، وأجبر الأب أبناءه على الاعتذار لزوج شقيقتهم وحل الخلاف بينهما.



وبعد الصلح ومع تكرار الخلافات الأسرية بسبب عصبية الزوجة، همت بالإمساك بطفاية سجائر، وهو ما دفع زوجها لنهرها ومعايرتها بأنها "سوابق وقتالة قتلى"، وأنها لا بد أن ترتجع عن اتباع العنف فى التعامل بينهما وحل أي مشكلات بالتفاهم، وهنا هجرت الزوجة مسكن الزوجية، وحضر أشقاؤها وأخذوا قائمة المنقولات، وطلبت أسرتها الطلاق، وعاتب والدها زوجها بمعايرته لابنته وتبنى موقفها فى طلب الطلاق خاصة أنها لامت والدها على فضح سرها لزوجها أملًا فى تفهمه لما حدث معها فما كان منه إلا أن أهانها.



رفض الشاب تطليق زوجته، ووهددته أسرتها بجره إلى المحاكم وإقامة دعاوى نفقة ضده، فقابل تهديدهم بإقامة دعوى نشوز لإسقاط مستحقات زوجته قبل تطليقها لأنه بات مقتنعًا بأنها "سوابق".



