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«بالوعات الصرف الصحي».. إهمال ينذر بكارثة

مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي يفجر أزمة كارثة سرقة البالوعات.. ويبلغ عدد البالوعات التي تمت سرقتها 12 ألف بالوعة على مدار 3 أشهر وفقا لإحصائية الشركة القابضة لمياه الشرب
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
بالوعات صرف
بالوعات صرف
فجرت قضية مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية، كارثة سرقة أغطية البالوعات دون وجود إجراءات رادعة لمواجهة الظاهرة، وهو ما ينجم عنه العديد من الأزمات والمشكلات ويهدد حياة العديد من المواطنين. الأزمة التي وقعت مؤخرا طرحت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في سرقة أغطية البالوعات، وأسباب عدم وجود إجراءات رقابية واضحة لمنع تفاقم تلك الظاهرة، والدور المنوط بالمحليات القيام به لمواجهة الظاهرة بصورة رادعة، وهل تكفي القوانين والعقوبات لردع المخالفين؟
ما إن وقعت الحادثة حتى انهالت بيانات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب مستندين إلى ما أعلنته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إحصائية سابقة لها عن عدد الأغطية التي سرقت على مدار 3 أشهر والتي بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات، بينها 1216 غطاء في الإسكندرية، وسرقة 30 غطاء يوميا. إحصاء بأماكن البالوعات
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التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وروى الحديث عن الرسول عبد الله بن عمر، وحديث الرسول صلى الله عليه يؤكد حث الدين الإسلامي على الرحمة في كل الأمور بين البشر، ويعد الحديث ثابتا في توجيه لا يختلف عليه أحد مع مرور الزمن أو تغير البشر من عصر إلى عصر، فالرحمة في الأساس غريزة فطرية بثها الرحمن في نفوس خلقه، إلا أن بعض الناس نُزعت من قلوبهم الرحمة في هذه الآونة، وبقي لهم الهزل والتلاعب بمن يحتاجون إلى الرحمة والرفق بهم، ثم يتباهى بذلك من نُزعت من قلوبهم الرحمة.
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