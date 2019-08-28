«بالوعات الصرف الصحي».. إهمال ينذر بكارثة

مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي يفجر أزمة كارثة سرقة البالوعات.. ويبلغ عدد البالوعات التي تمت سرقتها 12 ألف بالوعة على مدار 3 أشهر وفقا لإحصائية الشركة القابضة لمياه الشرب

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

فجرت قضية مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية، كارثة سرقة أغطية البالوعات دون وجود إجراءات رادعة لمواجهة الظاهرة، وهو ما ينجم عنه العديد من الأزمات والمشكلات ويهدد حياة العديد من المواطنين. الأزمة التي وقعت مؤخرا طرحت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في سرقة أغطية البالوعات، وأسباب عدم وجود إجراءات رقابية واضحة لمنع تفاقم تلك الظاهرة، والدور المنوط بالمحليات القيام به لمواجهة الظاهرة بصورة رادعة، وهل تكفي القوانين والعقوبات لردع المخالفين؟

ما إن وقعت الحادثة حتى انهالت بيانات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب مستندين إلى ما أعلنته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إحصائية سابقة لها عن عدد الأغطية التي سرقت على مدار 3 أشهر والتي بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات، بينها 1216 غطاء في الإسكندرية، وسرقة 30 غطاء يوميا. إحصاء بأماكن البالوعات

ما إن وقعت الحادثة حتى انهالت بيانات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب مستندين إلى ما أعلنته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إحصائية سابقة لها عن عدد الأغطية التي سرقت على مدار 3 أشهر والتي بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات، بينها 1216 غطاء في الإسكندرية، وسرقة 30 غطاء يوميا.

إحصاء بأماكن البالوعات التي تمت سرقتها

وتوزعت سرقة الأغطية على مدار 3 أشهر فى القاهرة 1787 غطاء بالقاهرة، فى الإسكندرية بلغت 1216، وفى المنيا 1091 غطاء، والجيزة 1076 غطاء، وأسوان 1050، وقنا 803، وكفر الشيخ 716، والقليوبية 578، والأقصر 380، وفي محافظات القناة 372، وفى المنوفية 369، وفى سيناء 363، وفى الغربية 312، وسوهاج 296، والشرقية 265، وأسيوط 224، والبحيرة 202، والفيوم 172، والدقهلية 158، وبنى سويف 51، ومطروح 30، ودمياط 17، والبحر الأحمر 14 غطاء.

إهمال جسيم

تقول النائبة البرلمانية منى جاب الله، عضوة مجلس النواب، في تصريحات لـ"التحرير"، إن واقعة مصرع طفل داخل بلاعة تعد بمثابة إهمال جسيم وعدم اكتراث بحياة المواطنين، منوهة بأن الأحياء عليها مسئولية في الإشراف والرقابة على أغطية البالوعات، مشددة على ضرورة أن يكون هناك إجراءات حكومية لمنع تكرار ظاهرة سرقة البالوعات وأن يكون هناك تدخل حقيقي وحاسم لمنع تفاقم الأزمة.

وشددت "جاب الله" على ضرورة أن تكون هناك مواجهة حقيقية لتلك الأزمة من أجل القضاء عليها بصورة نهائية.

إجراءات حكومية

وهو ما أكدته النائبة البرلمانية أنيسة حسونة عضوة مجلس النواب، التي سبق وحذرت من انتشار سرقات بالوعات الصرف الصحي دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها، وتسبب ذلك في مخاطر للأطفال والمواطنين.

وذكرت النائبة في بيان لها أنه جراء تقاعس الحكومة والمحليات عن إيجاد حل لهذه الأزمة المنتشرة في المحافظات، فإننا نواجه بشكل دوري حوادث سقوط للأطفال وإصابتهم بإصابات بالغة وتصل للوفاة والغرق في أحيان كثيرة.

وأشارت إلى أن السبب الحقيقى وراء هذه الكارثة هو سرقة غطاء البلاعات، وضعف الرقابة عليها وسرعة التعامل مع حالات السرقة.

ونوهت بأن كل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات.

وأكدت النائبة أن حادثة سقوط طفل بمنطقة الطالبية في بالوعة صرف صحي، وتكرار الحوادث المشابهة، يجب أن يدفع الحكومة إلى استراتيجية واضحة لحل هذه الأزمة وتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لها.

انعدام الرقابة

وكان النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن انتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة الجيزة، ومصرع أطفال نتيجة السقوط فيها.

وأكد أن الحادث ليس الأول من نوعه في محافظة الجيزة خاصة، وباقي محافظات الجمهورية عامة، والتي يتسبب فيها انعدام المتابعة من قبل المحليات على الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة.

وأوضح أنه في الحالة الأخيرة سقط الطفل في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادي الطالبية، بمنطقة العمرانية، وتبين بعد ذلك أن أحد اللصوص سرق غطاء البيارة قبل الواقعة بساعات، وفق تحريات المباحث.

تجدر الإشارة إلى أن مشرف غرفة عمليات النجدة بالجيزة كان قد تقدم ببلاغ من الأهالي بسقوط طفل يدعى "ياسين" 6 سنوات، في بالوعة صرف أمام نادي الطالبية.