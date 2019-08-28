ارتفع 5 جنيهات.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب

تحرير:أسماء فتحى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، عقب انخفاضها أمس، إذ سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1537 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: سجل نحو 710 جنيهات. عيار 24: سجل نحو 811 جنيهات. عيار 18: سجل نحو 608 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 5680 جنيها. سعر الأوقية: سجل نحو 1537.21 دولارًا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي