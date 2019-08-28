ارتفع 5 جنيهات.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب
تحرير:أسماء فتحى
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، عقب انخفاضها أمس، إذ سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1537 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: سجل نحو 710 جنيهات.
عيار 24: سجل نحو 811 جنيهات.
عيار 18: سجل نحو 608 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 5680 جنيها.
سعر الأوقية: سجل نحو 1537.21 دولارًا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: سجل نحو 710 جنيهات.
عيار 24: سجل نحو 811 جنيهات.
عيار 18: سجل نحو 608 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 5680 جنيها.
سعر الأوقية: سجل نحو 1537.21 دولارًا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.