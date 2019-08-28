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رئيس البرلمان البريطاني: تعليق المجلس خرق للدستور

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
رئيس البرلمان البريطاني
رئيس البرلمان البريطاني
علَق جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، على خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا لدستور البلاد، وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية: إنه "من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست". ويعلق عمل البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.
ووفقا لـ"لفرانس برس"، فقد سبق لرئيس الوزراء البريطاني، أن أكّد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق. ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفض البرلمان البريطاني المصادقة
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بوتين وترامب

تقلل فرص التطبيع.. روسيا تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

علقت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار واشنطن بفرض حزمة ثانية من العقوبات، على خلفية حادثة سالزبوري في بريطانيا، إذ اعتبرت موسكو، في بيان، أن فرض عقوبات أمريكية جديدة يقلل فرص تطبيع العلاقات الثنائية مع واشنطن، معربة عن أسفها من تلك الخطوة.. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، أول أمس الإثنين، حيز التنفيذ على خلفية حادثة سالزبورى فى بريطانيا، ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال.
بوريس-جونسون (1.) (1)

تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
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جونسون يطالب بتمديد تعليق عمل البرلمان البريطاني

قدَم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، طلبًا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل، وقال في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، قبل بدء الدورة الثانية يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر"، ونفى رئيس الوزراء البريطاني، أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق،
أردوغان وبوتين 1

«سو 57».. أردوغان يلجأ لروسيا بعد الرفض الأمريكي

بعد ما أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز "إف 35"، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعرض الجوي الفضائي الدولي "ماكس-2019" في موسكو، فيما يبدو للبحث عن شريك عسكري جديد. واستغل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هذه الفرصة وعرض أحدث طائرة حربية روسية من طراز الشبح عليه، حيث تفقد الرئيسان، بحضور وزيرا دفاع البلدين، قمرة القيادة لمقاتلة من طراز "سو 57" من الجيل الخامس، أمس الثلاثاء خلال افتتاح المعرض.
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بوريس-جونسون (2)

جونسون يطالب بتمديد تعليق عمل البرلمان البريطاني

قدَم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، طلبًا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل، وقال في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، قبل بدء الدورة الثانية يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر"، ونفى رئيس الوزراء البريطاني، أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق،
إيمانويل-ماكرون

ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".
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بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
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شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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