رئيس البرلمان البريطاني: تعليق المجلس خرق للدستور

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

رئيس البرلمان البريطاني

علَق جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، على خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا لدستور البلاد، وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية: إنه "من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست". ويعلق عمل البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.

ووفقا لـ"لفرانس برس"، فقد سبق لرئيس الوزراء البريطاني، أن أكّد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق. ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفض البرلمان البريطاني المصادقة