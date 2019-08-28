بعد قرار الصحة.. «العزبي» يكشف مصير سلسلة صيدلياته

«25 صيدلية للعزبي» و«رشدي» مهددة بالغلق بعد قرار الصحة بالشطب.. ونقيب صيادلة القاهرة لـ«التحرير»: الحكم سيطبق على العزبي ورشدى ولا أحد فوق القانون.. وسلاسل أخرى فى الطريق

تحرير:باهر القاضى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

شكل قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالشارع المصرى والوسط الطبي على حد سواء. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.

وعقب صدور قرار شطب عضوية العزبى ورشدى، ظهرت العديد من التساؤلات، أبرزها: ماذا عن مصير لافتات العزبي ورشدى عقب القرار؟ وهل هذا القرار يقضى بانتهاء سلاسل العزبى ورشدى من السوق؟، كل هذه التساؤلات وغيرها حملتها وواجهت بها «التحرير»، المسئولين من الجهات المختصة، للوقوف على تداعيات القرار، وإيضاح

وعقب صدور قرار شطب عضوية العزبى ورشدى، ظهرت العديد من التساؤلات، أبرزها: ماذا عن مصير لافتات العزبي ورشدى عقب القرار؟ وهل هذا القرار يقضى بانتهاء سلاسل العزبى ورشدى من السوق؟، كل هذه التساؤلات وغيرها حملتها وواجهت بها «التحرير»، المسئولين من الجهات المختصة، للوقوف على تداعيات القرار، وإيضاح موقف السلاسل بعد قرار الشطب، وبحسب ما تم تداوله من المختصين عبر السوشيال ميديا، فإن الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، يدير أكثر من 100 صيدلية على مستوى الجمهورية.

العزبي يعلق على قرار الشطب

وفى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، تعقيبا على موقف السلاسل الخاصة بالعزبي عقب قرار الشطب، علق الدكتور أحمد العزبى، قائلا: "العمل مستمر بالسلاسل، ولا توجد أى مشكلة تهدد تلك السلاسل، وإن الوضع قائم كما هو عليه في السابق، واللافتات لا تزال موجودة والعمل مستمر فى السلاسل بانتظام".

إزالة بعض اللافتات

ومن جهته أكد الدكتور الصيدلى محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه بموجب الحكم الصادر فى حق العزبى ورشدى، فإنه سيتم غلق الصيدليتين المملوكتين للعزبي، وإزالة اللافتات من عليهما، وغلقهما تماما، فضلا عن إزالة لافتات العزبي من 14 صيدلية، شملها الحكم ممن باعوا تصاريحهم للعزبي، وفقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة.. اقرأ أيضا شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟



وأضاف الشيخ لـ«التحرير»، أنه وفقا لمنطوق الحكم سيتم غلق الصيدليتين المملوكتين لـ"حاتم رشدى"، فضلا عن إزالة لافتات رشدى من على 11 صيدلية ممن تعاونوا معه، بالمخالفة للقانون.



وتابع: "هناك أحكام أخرى فى طريقها للخروج إلى النور فى حق صيادلة آخرين ارتكبوا مخالفات قانونية، وأن نقابة الصيادلة تقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه الخروج على القانون أو التحايل عليه".

إغلاق الصيدليات المملوكة للعزبي ورشدى

وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، "إن الصيدليات المرخصة باسم "العزبي ورشدي" لا يجوز لها أن تعمل ويجب إغلاقها لأنه تم إلغاء ترخيص مزاولة مهنة صاحبها، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين فلا يتم إغلاقها".

وتابعت: "إن غلق الصيدليات يتم عن طريق الإدارة المركزية للصيدلة، المختصة بالتفتيش والتعامل مع الصيدليات على مستوى الجمهورية".

تفاصيل الأزمة

من جهته أكد الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة (تحت الحراسة) وجود عدة شروط للصيدلي لممارسة نشاطه، منها القيد في النقابة العامة للصيادلة، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وحال افتقاد أي شرط منهما سيكون غير قادر على ممارسة نشاطه.

وأوضح "حجاج" في تصريحات له، أن النقابة العامة حولت "العزبي" إلى هيئة التأديب عام 2011، وتم شطبه من النقابة عام 2012 بشكل نهائي، لكنه منذ هذه الفترة وترخيص مزاولة المهنة الخاص بالوزارة لا يزال ساريا، حتى تم شطبه في يونيو الماضي امتثالًا للحكم القضائي الخاص بالتأديب، وهو نفس ما تكرر مع الدكتور حاتم رشدي.

وعن تأثير قرار الشطب على سلسلة صيدليات العزبي ورشدي، نوه رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة بأن "القرار يؤدي إلى إغلاق الصيدلتين المملوكتين باسم العزبي ورشدي، وإلغاء الرخصة الخاصة بهما، أما باقي الصيدليات فليست باسمهما لأنها على الورق تحت إدارة شخص آخر، والصحة لن تتخذ أي إجراء حيال هذه الصيدليات".