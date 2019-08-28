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بعد قرار الصحة.. «العزبي» يكشف مصير سلسلة صيدلياته

«25 صيدلية للعزبي» و«رشدي» مهددة بالغلق بعد قرار الصحة بالشطب.. ونقيب صيادلة القاهرة لـ«التحرير»: الحكم سيطبق على العزبي ورشدى ولا أحد فوق القانون.. وسلاسل أخرى فى الطريق
تحرير:باهر القاضى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
الدكتور أحمد العزبي
الدكتور أحمد العزبي
شكل قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالشارع المصرى والوسط الطبي على حد سواء. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
وعقب صدور قرار شطب عضوية العزبى ورشدى، ظهرت العديد من التساؤلات، أبرزها: ماذا عن مصير لافتات العزبي ورشدى عقب القرار؟ وهل هذا القرار يقضى بانتهاء سلاسل العزبى ورشدى من السوق؟، كل هذه التساؤلات وغيرها حملتها وواجهت بها «التحرير»، المسئولين من الجهات المختصة، للوقوف على تداعيات القرار، وإيضاح
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المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
مدارس

التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
محمد-سعفان

القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط(http://freehajtrip.com/a ).
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احمد-العزبي (2)

شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
صيدليه-العزبي

ما مصير صيدليات العزبي بعد شطب صاحبها من الصيادلة؟

أثار قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة، بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، والتأشير بذلك في سجلات الصيادلة، حالة من الجدل لدى الرأي العام ، خاصة أنها تسهم فى توصيل الدواء إلى جميع أنحاء الجمهورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أكثر من 90 فرعاً على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مصير صيدليات «العزبي» بعد شطب صاحبها من نقابة الصيادلة؟
صيدلية

تحذير عاجل من الصحة.. مضاد حيوي «مغشوش» في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحذيرا هاما من مادة تجارية متداولة، عبر منشور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة رقم 32 لعام 2019، بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي، مشيرا إلى أن اسم المستحضر هو "Wouncure topical powder 10 gm"، من إنتاج شركة ريفا فارما، وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017، مشددة على نشر التحذير في جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة.
وزيرة-الصحة

الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، وذلك بحسب بيان للإدارة، اليوم الإثنين.
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