فيسبوك يغير شعاره ويثير اللغط بشأن مجانية الخدمة

تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

فيسبوك

غيّر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شعاره على صفحته الرئيسية في وقت سابق من هذا الشهر، والذي تعهد من خلاله بأن تظل الخدمة مجانية دائما. لكن منذ 7 أغسطس الماضي، ذكرت مجلة Business Insider لأول مرة، أنه تم تغيير شعار الترحيب إلى "إنه سهل وسريع". الجدير بالذكر أن ذلك التغيير يعد الأول من نوعه، منذ عام 2008، الذي لا يقول فيه "فيسبوك" إنه مجاني على صفحته الرسمية. قال مارك بارثولوميو، أستاذ الملكية الفكرية والقانون السيبراني بجامعة بوفالو، إن التغيير ربما يكون "بسبب المشاعر العامة، فالجمهور لم يعد يرى فيسبوك مجانيا من الأساس".

صرح متحدث باسم فيسبوك، حسب موقع usa today، بأن موقع التواصل الاجتماعي سيكون دائمًا مجانيا، مضيفًا أن منتجات فيسبوك، بما فيها الصفحات المقصودة، يتم تحديثها بانتظام. تضاعفت أعداد مستخدمي موقع فيسبوك لتصبح خدمة مجانية في عام 2010، عندما قام بتعديل شعاره "إنه مجاني ويمكن لأي شخص الانضمام". جاء هذا التعديل