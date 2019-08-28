جريمة

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقلت سيارتان إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد عبد الفتاح أبو المعاطي، 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وزوجته سمر مصطفى محمد، 35 عامًا، مدرسة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و3 من أبنائهما، هم "مروان" 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"ريم"، 9 سنوات، مصابة بجروح وكدمات
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شنق

أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
سجن

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
خلافات-زوجية-طلاق

بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.
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تصادم

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالعياط

لقي شقيقان مصرعهما أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أمام كارتة دهشور طريق مصر - أسيوط الصحراوي. على الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها ووفاة كلّ من أحمد حسين 36 عاما، وشقيقه "مصري" 41 عاما، مقيمين مركز العياط، ونقلت جثتيهما لمستشفى العياط المركزي. فيما تمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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