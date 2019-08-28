إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

صورة أرشيفية

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتان إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد عبد الفتاح أبو المعاطي، 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وزوجته سمر مصطفى محمد، 35 عامًا، مدرسة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و3 من أبنائهما، هم "مروان" 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"ريم"، 9 سنوات، مصابة بجروح وكدمات