المديونية سبب رفع أسعار مستشفيات جامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

مبنى إدارة جامعة الإسكندرية

قررت إدارة المستشفيات الجامعية رفع أسعار الخدمات الخاصة بدخول المرضى والزيارات وبعض الخدمات وسط حالة رفض كبيرة، وأصدرت الإدارة بيانا تؤكد من خلاله أسباب القرار وأن الزيادات التي وصفتها بـ"الطفيفة" سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

أوضح البيان أن سداد المديونية سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبية وأن هذه الزيادة لن توجه بأي حال من الأحوال لبند المكافآت للعاملين بالمستشفيات أو القائمين عليها أو الجهاز الإداري، وذلك انطلاقا من الحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمريض. وأشار البيان إلى أن القرارات لا تصدر بشكل فردي وإنما