تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

وصف جون بيركو رئيس مجلس العموم، هذه المناورة بأنها "انتهاك دستوري"، قائلا إن "الغرض من هذا القرار هو إيقاف مناقشة البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"
حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
وكان عدد من الاقتصاديين يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، سيكون فوضويا ومضرا اقتصاديا، وقد يغرق بريطانيا في حالة ركود، إلا أن جونسون والفصيل المتشدد المؤيد للبريكست في البرلمان يصرون على أن الأمور ستكون على ما يرام.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جونسون طلب من الملكة تعليق البرلمان
وكان عدد من الاقتصاديين يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، سيكون فوضويا ومضرا اقتصاديا، وقد يغرق بريطانيا في حالة ركود، إلا أن جونسون والفصيل المتشدد المؤيد للبريكست في البرلمان يصرون على أن الأمور ستكون على ما يرام.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جونسون طلب من الملكة تعليق البرلمان البريطاني، بداية من منتصف سبتمبر، وهي خطوة من شأنها تقصير الوقت المتاح للمشرعين لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما أثار انتقادات باعتباره "انتهاك دستوري".
وقال رئيس الوزراء في بيان إن البرلمان "سيُمنح" إجازة حتى 14 أكتوبر، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ويعود البرلمان من عطلته الصيفية في 3 سبتمبر، ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، التي من المقرر أن تنتهي في الثاني من أكتوبر.
ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد 12 يوما على ذلك الموعد أي في 14 أكتوبر، ويعني تحرك الحكومة أنه سيكون لديهم فعليا حوالي أسبوع لتمرير أي تشريع لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وسيتم النظر في خطة جونسون في اجتماع لمجلس الملكة في قصر "بالمورال"، وفقا للتقارير، حيث يجب على الملكة الموافقة رسميا على الطلب.
وعادة ما تقوم الحكومات البريطانية بالترتيب لعقد دورة تشريعية جديدة كل عام، تبدأ بكلمة الملكة، والتي تحدد أولويات الحكومة التشريعية للدورة.
لكن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، سمحت للدورة السابقة بالاستمرار، حيث حاولت مرارا إقناع المشرعين بتمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووصف جون بيركو رئيس مجلس العموم، هذه المناورة بأنها "انتهاك دستوري"، قائلا إنه "من الواضح بشكل قاطع أن الغرض من هذا القرار هو إيقاف مناقشة البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والقيام بواجبه في تشكيل مسار للبلاد".
الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل
وأضاف بيركو الذي يتطلب منه منصب رئيس البرلمان أن يبقى محايدا سياسيا في جميع الأوقات "أن إغلاق البرلمان سيكون جريمة ضد العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".
وكان جونسون قد نفى خلال المقابلة التي بثت اليوم الأربعاء، أنه يسعى لمنع البرلمان من الحد من خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال "هذا غير صحيح تماما، إذا نظرت إلى ما نقوم به، فإننا نقدم برنامجا تشريعيا جديدا"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى المضي قدما في جدول أعمالنا المحلي وهذا هو السبب في إعلان خطاب الملكة في 14 أكتوبر".
وفي رسالة موجهة إلى المشرعين، قال رئيس الوزراء إن البرلمان "ستتاح له الفرصة لمناقشة البرنامج العام للحكومة، والتركيز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الفترة التي تسبق اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم التصويت على هذا في أيام 21 و22 أكتوبر، بمجرد أن نعرف نتائج المجلس".
وكان جونسون قد طالب الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه القادة الأوروبيون.
ورغم ذلك، كتب جونسون: "إذا نجحت في تعديل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، فسوف تتاح للبرلمان الفرصة لتمرير الاتفاق قبل 31 أكتوبر".
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن موقفه المتزمت تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر، قد دفع عددا من قادة أحزاب المعارضة البريطانية إلى الاتفاق على استراتيجية لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.
وتشمل الخيارات "إمكانية التصويت لحجب الثقة من الحكومة"، وفقا لبيان مشترك صادر عن أحزاب العمال، والوطني الاسكتلندي، والديمقراطيين الأحرار، و"بليد سيمرو" الويلزي، والخضر والمجموعة المستقلة للتغيير.
وأدى هذا الإعلان إلى انخفاض الجنيه بنحو 1% مقابل الدولار، وترك سياسيي المعارضة، وكذلك بعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم، غاضبين من هذه الخطوة.
وكتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجيون، على "تويتر" أنه "ما لم يجتمع أعضاء البرلمان لمنعه الأسبوع المقبل، فسوف يسجل التاريخ هذا اليوم باعتباره مظلما للديمقراطية البريطانية".
تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق
وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال "ليس لدينا حكومة جديدة، هذا العمل يمثل إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا، لا يمكننا أن ندع هذا يحدث".
فيما وصفت كارولين لوكاس جونسون النائبة عن حزب الخضر القرار، بأنه "جبان"، فيما وصف فيليب هاموند النائب عن حزب المحافظين القرار بأنه "غير ديمقراطي للغاية".
وقال هاموند الذي شغل منصب وزير الخزانة في السابق، إنه "انتهاك للدستور أن يُمنع البرلمان من مساءلة الحكومة في وقت الأزمة الوطنية، إنه أمر غير ديمقراطي للغاية".
حاليا، يمتلك جونسون أغلبية برلمانية بفارق مقعد واحد فقط، وهذا يجعله عرضة لخسارة تصويت على سحب الثقة، إلا أن إسقاط حكومته لن يوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تلقائيا، لكنه قد يؤدي إلى سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أشارت "سي سي إن" إلى أن أرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي يدعم حكومة حزب المحافظين، رحبت بهذا الخبر يوم الأربعاء.
وقالت لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية إن "هذه كانت أطول دورة تشريعية في تاريخ برلمان بريطانيا منذ اتحاد إنجلترا واسكتلندا في عام 1707"، وأضافت "نحن نرحب بقرار عقد خطاب الملكة بمناسبة بدء جلسة جديدة للبرلمان".