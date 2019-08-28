تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

وصف جون بيركو رئيس مجلس العموم، هذه المناورة بأنها "انتهاك دستوري"، قائلا إن "الغرض من هذا القرار هو إيقاف مناقشة البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"

تحرير:أحمد سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

بوريس جونسون

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.

وكان عدد من الاقتصاديين يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، سيكون فوضويا ومضرا اقتصاديا، وقد يغرق بريطانيا في حالة ركود، إلا أن جونسون والفصيل المتشدد المؤيد للبريكست في البرلمان يصرون على أن الأمور ستكون على ما يرام. وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جونسون طلب من الملكة تعليق البرلمان