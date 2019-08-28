جريمة

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
البداية كانت بورود بلاغ من «حازم أمين يسري أحمد يسري» مدير مبيعات، ونجل السفير «أمين يسري» سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق. بالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح سقف، ومولد كهرباء «متوسط
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شنق

أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
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إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
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بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.
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اغتصاب (1)

حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.
حبس-كلابشات

حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
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ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
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