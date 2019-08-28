تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

صورة أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.

البداية كانت بورود بلاغ من «حازم أمين يسري أحمد يسري» مدير مبيعات، ونجل السفير «أمين يسري» سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق. بالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح سقف، ومولد كهرباء «متوسط