الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

كييل الألماني

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.

الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي، في المقابل كييل الألماني يخوض المنافسات بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد. مواجهة الزمالك وكييل كانت الثانية تاريخيا، التي تجمع الفريقين، حيث سبق والتقيا في كأس العالم للأندية نسخة عام 2012،

الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي، في المقابل كييل الألماني يخوض المنافسات بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.



مواجهة الزمالك وكييل كانت الثانية تاريخيا، التي تجمع الفريقين، حيث سبق والتقيا في كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وفاز بطل ألمانيا بنتيجة 34-24 في إطار الدور نصف النهائي من المسابقة.



وأحرز كييل بطولة الدوري الألماني 19 مرة، ولقب كأس ألمانيا 10 مرات، ولقب السوبر الألماني 8 مرات، بالإضافة إلى إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات، بالإضافة إلى لقب وحيد بكأس السوبر الأوروبي حققه عام 2007، ولقب وحيد بكأس العالم للأندية عام 2011.

