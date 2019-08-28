رياضة

الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
كييل الألماني
كييل الألماني
خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي، في المقابل كييل الألماني يخوض المنافسات بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد. مواجهة الزمالك وكييل كانت الثانية تاريخيا، التي تجمع الفريقين، حيث سبق والتقيا في كأس العالم للأندية نسخة عام 2012،
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منتخب مصر للكرة الطائرة

طائرة مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بعدما فاز الفراعنة على نظيره منتخب بيلاروسيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة، وحسموا الشوط الأول بنتيجة (25-21)، قبل أن يتفوق أبناء الفراعنة بحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-18)، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة (25-18) ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي مونديال الطائرة.
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مونديال اليد.. الزمالك يتأخر أمام كييل بالشوط الأول

تأخر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتجية (18-12) في الشوط الأول، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.
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يد الزمالك‎ (4) copy

مونديال اليد.. الزمالك يتأخر أمام كييل بالشوط الأول

تأخر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتجية (18-12) في الشوط الأول، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.
بيكيه

بيكيه: برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها على هيمنة الفريق التامة على الدوري الإسباني في العقد الأخير، في الوقت الذي فضل فيه الغريم ريال مدريد وضع دوري أبطال أوروبا كأولوية قصوى، وودع البارسا المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مؤلمة في آخر عامين بالخسارة في مباراة الإياب بعد التمتع بأفضلية كبيرة في الذهاب، وفي الوقت الذي يرغب فيه بيكيه في استعادة لقب دوري الأبطال، يرى أن فريقه يستحق إشادة أكبر على نجاحاته المحلية.
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سكاي: توتنهام الأوفر حظًا لضم كوتينيو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توتنهام أصبح الأوفر حظًا فيما يخص التعاقد مع صانع ألعاب برشلونة فيليب كوتينهو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى صيف 2020. وقالت صحيفة «سكاي» في تقرير لها مساء اليوم، إن اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح فائضا عن احتياجات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لكن توتنهام هو صاحب الفرصة الأكبر في الحصول على خدمات النجم الدولي.
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